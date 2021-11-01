https://tr.sputniknews.com/20211101/abdden-kahramanmarasa-gelen-danny-ray-9-yasindaki-yaban-kecisini-okla-oldurdu-1050381094.html
ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihalede 'üreme yeteneğini kaybettiği için öldürülmesi' kararlaştırılan yaban keçisi... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T17:51+0300
2021-11-01T17:51+0300
2021-11-01T17:51+0300
yaşam
abd
kahramanmaraş
avcı
avlanma
yaban keçisi
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Elbistan’da ve bölgede popülasyonları son yıllarda artışa geçen yaban keçileri, genellikle dağlık ve sarp kayalıkları yaşam alanı olarak seçiyor.‘Kayaların usta tırmanıcıları’ olarak adlandırılan yaban keçileri, evcil keçilerin de atası olarak biliniyor. Elbistan’da başta Şardağı olmak üzere sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısının ise 150’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sürekli yapılan gözlem çalışmaları ve avlayanlara yönelik ağır para cezalarının olması, yaban keçisi sayısının da artmasındaki en önemli etkenler olarak biliniyor.15-20 yıl arasında ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan’daki 8 yaşın üzerindeki 1 adet yaban keçisinin acenteler aracılığı ile avlanmasına izin vermişti. Yaban keçisi kotası için 16 bin 750 liradan ihaleye çıkılmıştı.İHA'nın haberine göre ihaleyi kazanan acente, söz konusu kotayı Danny Ray adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşına 24 bin 500 dolar yani yaklaşık 235 bin lira karşılığında sattı. ABD’li Ray, Elbistan’a gelerek tekeyi bulmak için 4 gün boyunca iz sürdü. Ray, 4. günün sonunda 9 yaşında olduğu tespit edilen tekeyi, okla öldürdü. Ray’ın, söz konusu av için yaklaşık 500 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.Öte yandan doğaseverler de bu tür avcılığın yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek avlanma ihalelerinin iptal edilmesi için yargıya başvurmuşlardı. Bu itiraz sonucunda önceki yıl Ekinözü, Nurhak ve Elbistan’daki 3 yaban keçisinin avlanması için düzenlenen mahkeme kararıyla iptal edilmişti.
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abd, kahramanmaraş, avcı, avlanma, yaban keçisi
ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihalede 'üreme yeteneğini kaybettiği için öldürülmesi' kararlaştırılan yaban keçisi, Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen avcı tarafından okla avlandı. 10 bin kilometre uzaktan gelen ABD’linin, 9 yaşındaki tekeyi avlamak için yaklaşık 500 bin lira harcadığı öğrenildi.
Elbistan’da ve bölgede popülasyonları son yıllarda artışa geçen yaban keçileri, genellikle dağlık ve sarp kayalıkları yaşam alanı olarak seçiyor.
‘Kayaların usta tırmanıcıları’ olarak adlandırılan yaban keçileri, evcil keçilerin de atası olarak biliniyor.
Elbistan’da başta Şardağı olmak üzere sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısının ise 150’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sürekli yapılan gözlem çalışmaları ve avlayanlara yönelik ağır para cezalarının olması, yaban keçisi sayısının da artmasındaki en önemli etkenler olarak biliniyor.
15-20 yıl arasında ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan’daki 8 yaşın üzerindeki 1 adet yaban keçisinin acenteler aracılığı ile avlanmasına izin vermişti. Yaban keçisi kotası için 16 bin 750 liradan ihaleye çıkılmıştı.
İHA'nın haberine göre ihaleyi kazanan acente, söz konusu kotayı Danny Ray adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşına 24 bin 500 dolar yani yaklaşık 235 bin lira karşılığında sattı. ABD’li Ray, Elbistan’a gelerek tekeyi bulmak için 4 gün boyunca iz sürdü. Ray, 4. günün sonunda 9 yaşında olduğu tespit edilen tekeyi, okla öldürdü. Ray’ın, söz konusu av için yaklaşık 500 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.
Öte yandan doğaseverler de bu tür avcılığın yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek avlanma ihalelerinin iptal edilmesi için yargıya başvurmuşlardı. Bu itiraz sonucunda önceki yıl Ekinözü, Nurhak ve Elbistan’daki 3 yaban keçisinin avlanması için düzenlenen mahkeme kararıyla iptal edilmişti.