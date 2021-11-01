Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211101/abdden-kahramanmarasa-gelen-danny-ray-9-yasindaki-yaban-kecisini-okla-oldurdu-1050381094.html
ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihalede 'üreme yeteneğini kaybettiği için öldürülmesi' kararlaştırılan yaban keçisi... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T17:51+0300
2021-11-01T17:51+0300
yaşam
abd
kahramanmaraş
avcı
avlanma
yaban keçisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381176_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_beaf4d85a40fba73b9fdd47f2aa14e15.jpg
Elbistan’da ve bölgede popülasyonları son yıllarda artışa geçen yaban keçileri, genellikle dağlık ve sarp kayalıkları yaşam alanı olarak seçiyor.‘Kayaların usta tırmanıcıları’ olarak adlandırılan yaban keçileri, evcil keçilerin de atası olarak biliniyor. Elbistan’da başta Şardağı olmak üzere sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısının ise 150’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sürekli yapılan gözlem çalışmaları ve avlayanlara yönelik ağır para cezalarının olması, yaban keçisi sayısının da artmasındaki en önemli etkenler olarak biliniyor.15-20 yıl arasında ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan’daki 8 yaşın üzerindeki 1 adet yaban keçisinin acenteler aracılığı ile avlanmasına izin vermişti. Yaban keçisi kotası için 16 bin 750 liradan ihaleye çıkılmıştı.İHA'nın haberine göre ihaleyi kazanan acente, söz konusu kotayı Danny Ray adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşına 24 bin 500 dolar yani yaklaşık 235 bin lira karşılığında sattı. ABD’li Ray, Elbistan’a gelerek tekeyi bulmak için 4 gün boyunca iz sürdü. Ray, 4. günün sonunda 9 yaşında olduğu tespit edilen tekeyi, okla öldürdü. Ray’ın, söz konusu av için yaklaşık 500 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.Öte yandan doğaseverler de bu tür avcılığın yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek avlanma ihalelerinin iptal edilmesi için yargıya başvurmuşlardı. Bu itiraz sonucunda önceki yıl Ekinözü, Nurhak ve Elbistan’daki 3 yaban keçisinin avlanması için düzenlenen mahkeme kararıyla iptal edilmişti.
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381176_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_f883ed9427c6745abc10ec6fa0bf88e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kahramanmaraş, avcı, avlanma, yaban keçisi

ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü

17:51 01.11.2021
© İHAABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© İHA
Abone ol
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihalede 'üreme yeteneğini kaybettiği için öldürülmesi' kararlaştırılan yaban keçisi, Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen avcı tarafından okla avlandı. 10 bin kilometre uzaktan gelen ABD’linin, 9 yaşındaki tekeyi avlamak için yaklaşık 500 bin lira harcadığı öğrenildi.
Elbistan’da ve bölgede popülasyonları son yıllarda artışa geçen yaban keçileri, genellikle dağlık ve sarp kayalıkları yaşam alanı olarak seçiyor.
Kayaların usta tırmanıcıları’ olarak adlandırılan yaban keçileri, evcil keçilerin de atası olarak biliniyor.
Elbistan’da başta Şardağı olmak üzere sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısının ise 150’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sürekli yapılan gözlem çalışmaları ve avlayanlara yönelik ağır para cezalarının olması, yaban keçisi sayısının da artmasındaki en önemli etkenler olarak biliniyor.
15-20 yıl arasında ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan’daki 8 yaşın üzerindeki 1 adet yaban keçisinin acenteler aracılığı ile avlanmasına izin vermişti. Yaban keçisi kotası için 16 bin 750 liradan ihaleye çıkılmıştı.
İHA'nın haberine göre ihaleyi kazanan acente, söz konusu kotayı Danny Ray adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşına 24 bin 500 dolar yani yaklaşık 235 bin lira karşılığında sattı. ABD’li Ray, Elbistan’a gelerek tekeyi bulmak için 4 gün boyunca iz sürdü. Ray, 4. günün sonunda 9 yaşında olduğu tespit edilen tekeyi, okla öldürdü. Ray’ın, söz konusu av için yaklaşık 500 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.
Öte yandan doğaseverler de bu tür avcılığın yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek avlanma ihalelerinin iptal edilmesi için yargıya başvurmuşlardı. Bu itiraz sonucunda önceki yıl Ekinözü, Nurhak ve Elbistan’daki 3 yaban keçisinin avlanması için düzenlenen mahkeme kararıyla iptal edilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:00Abdulfettah Burhan: Sudan, Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin planlarını değiştirmedi
17:58AK Partili Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz
17:51ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
17:43Cengiz Ünder, Marsilya taraftarını Beşiktaş taraftarına benzetti
17:36Moskova’da yetkililer şantiyelerdeki yabancı işgücünden vazgeçmek istiyor
17:25Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza
17:22BM Genel Sekreteri'nden iklim zirvesinde liderlere uyarı: Kendi mezarımızı kazıyoruz
17:16Daha önce 5'er kez girdikleri ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandılar
17:08Poklonskaya: Ukrayna’nın tehditlerinden korkmuyorum
17:02AK Partili Özhaseki: Anketlerde AK Parti açık ara önde
17:00Moldova: Rusya'yla borç geri ödemesi anlaşması imzalanacak
16:59Irkçılık karşıtı profesör, beyazların kabul almak için siyah oldukları yalanını söylediğini savundu
16:58Alman basını: Berlin Başsavcılığı çalışanı, Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı
16:5725 kilo eroinle yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı
16:52Erdoğan-Biden görüşmesi Türkiye’nin beklentilerini karşıladı mı?
16:42Ukraynalı vekil, Türkiye'den gelen 'tenkit' sonrasında Zelenskiy'i tiye aldı
16:39Gates ve Bezos'un süper yatlarla yaptığı Türkiye tatili iklim aktivistlerinin tepkisini çekti
16:37Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde mesai uzatıldı
16:36LPG'ye 49 kuruş zam
16:29PUBG Mobile'dan Liverpool ile işbirliği: Online oyun ve futbol dünyasını iç içe geçirmek istiyoruz