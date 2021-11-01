https://tr.sputniknews.com/20211101/abdulfettah-burhan-sudan-rus-askeri-ussunun-kurulmasina-iliskin-planlarini-degistirmedi-1050381395.html

Abdulfettah Burhan: Sudan, Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin planlarını değiştirmedi

Abdulfettah Burhan: Sudan, Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin planlarını değiştirmedi

Sudan'da geçen haftanın başında darbeyle iktidarı ele geçiren Ordu Genel Komutanı Abdulfettah Burhan, ülkede Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmaları... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T18:00+0300

2021-11-01T18:00+0300

2021-11-01T18:01+0300

dünya

rus donanması

sudan

askeri üs

darbe

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Sudan ordusunun geçen hafta Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı bakanları gözaltına alarak yönetime el koymasının ardından ilk kez Sputnik’e konuşan Burhan, ülkede Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmaları uygulamaya devam etmeyi planladığını ifade etti.Burhan, ülkedeki son gelişmelerin Port Sudan'da bir Rus donanma üssünün kurulmasını etkileyip etkilemediği sorusu karşısında, “Aramızda, bir kısmı üssün kurulmasını belirleyen bir anlaşma var. Bu konuyu sürekli tartışıyoruz ve gidermemiz gereken bazı yorumlar söz konusu. Uluslararası anlaşmalara bağlıyız ve bunları sonuna kadar uygulamaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.‘Sudan yönetimi, Rusya ile askeri işbirliğinin geliştirilmesini destekleyecek’Sudan yönetiminin Rusya ile askeri işbirliğinin geliştirilmesini destekleyeceğine dikkat çeken Burhan, şunları söyledi:Sudan'da Rus donanması için bir lojistik merkezin oluşturulmasına ilişkin anlaşma Aralık 2020'de imzalanmış, anlaşmanın ardından Sudan hükümeti değişmişti. Haziran ayında Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Rusya ile deniz üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmanın ‘ülkenin çıkarları doğrultusunda’ revize edildiğini duyurmuştu. Haziran sonunda Rusya anlaşmayı onaylama prosedürünü başlamıştı.Anlaşmaya göre üste görevli Rus askeri personel sayısı 300 kişiyi aşmayacak, üste eş zamanlı olarak en fazla 4 Rus gemisi bulunabilecek.

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rus donanması, sudan, askeri üs, darbe