Abdulfettah Burhan: Sudan, Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin planlarını değiştirmedi

Sudan ordusunun geçen hafta Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı bakanları gözaltına alarak yönetime el koymasının ardından ilk kez Sputnik’e konuşan Burhan, ülkede Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmaları uygulamaya devam etmeyi planladığını ifade etti.Burhan, ülkedeki son gelişmelerin Port Sudan'da bir Rus donanma üssünün kurulmasını etkileyip etkilemediği sorusu karşısında, “Aramızda, bir kısmı üssün kurulmasını belirleyen bir anlaşma var. Bu konuyu sürekli tartışıyoruz ve gidermemiz gereken bazı yorumlar söz konusu. Uluslararası anlaşmalara bağlıyız ve bunları sonuna kadar uygulamaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.‘Sudan yönetimi, Rusya ile askeri işbirliğinin geliştirilmesini destekleyecek’Sudan yönetiminin Rusya ile askeri işbirliğinin geliştirilmesini destekleyeceğine dikkat çeken Burhan, şunları söyledi:Sudan'da Rus donanması için bir lojistik merkezin oluşturulmasına ilişkin anlaşma Aralık 2020'de imzalanmış, anlaşmanın ardından Sudan hükümeti değişmişti. Haziran ayında Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Rusya ile deniz üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmanın ‘ülkenin çıkarları doğrultusunda’ revize edildiğini duyurmuştu. Haziran sonunda Rusya anlaşmayı onaylama prosedürünü başlamıştı.Anlaşmaya göre üste görevli Rus askeri personel sayısı 300 kişiyi aşmayacak, üste eş zamanlı olarak en fazla 4 Rus gemisi bulunabilecek.
Sudan'da geçen haftanın başında darbeyle iktidarı ele geçiren Ordu Genel Komutanı Abdulfettah Burhan, ülkede Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmaları uygulamaya devam etmeyi planladığını belirtti.
Sudan ordusunun geçen hafta Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı bakanları gözaltına alarak yönetime el koymasının ardından ilk kez Sputnik’e konuşan Burhan, ülkede Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmaları uygulamaya devam etmeyi planladığını ifade etti.
Burhan, ülkedeki son gelişmelerin Port Sudan'da bir Rus donanma üssünün kurulmasını etkileyip etkilemediği sorusu karşısında, “Aramızda, bir kısmı üssün kurulmasını belirleyen bir anlaşma var. Bu konuyu sürekli tartışıyoruz ve gidermemiz gereken bazı yorumlar söz konusu. Uluslararası anlaşmalara bağlıyız ve bunları sonuna kadar uygulamaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.
‘Sudan yönetimi, Rusya ile askeri işbirliğinin geliştirilmesini destekleyecek’
Sudan yönetiminin Rusya ile askeri işbirliğinin geliştirilmesini destekleyeceğine dikkat çeken Burhan, şunları söyledi:
“Rusya ile uzun süreli ve sürekli işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliğini tam olarak destekleyeceğiz, zira Rusya bizimle ilişkilerde her zaman dürüst davranıyor ve işbirliğini geliştirmeye, Sudan Silahlı Kuvvetleri’ni geliştirmeye çalışıyor”
Sudan'da Rus donanması için bir lojistik merkezin oluşturulmasına ilişkin anlaşma Aralık 2020'de imzalanmış, anlaşmanın ardından Sudan hükümeti değişmişti. Haziran ayında Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Rusya ile deniz üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmanın ‘ülkenin çıkarları doğrultusunda’ revize edildiğini duyurmuştu. Haziran sonunda Rusya anlaşmayı onaylama prosedürünü başlamıştı.
Anlaşmaya göre üste görevli Rus askeri personel sayısı 300 kişiyi aşmayacak, üste eş zamanlı olarak en fazla 4 Rus gemisi bulunabilecek.