https://tr.sputniknews.com/20211101/adalet-bakani-gul-otekilestiren-makbul-vatandas-ayrimi-yapan-devlet-hukuk-devleti-olamaz-1050384085.html

Adalet Bakanı Gül: Ötekileştiren, makbul vatandaş ayrımı yapan devlet, hukuk devleti olamaz

Adalet Bakanı Gül: Ötekileştiren, makbul vatandaş ayrımı yapan devlet, hukuk devleti olamaz

‘Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu’nun açılış töreninde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, “Ötekileştiren, ayıran, ‘makbul vatandaş’ ayrımı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T19:26+0300

2021-11-01T19:26+0300

2021-11-01T19:26+0300

türkiye

abdülhamit gül

insan hakları

hukuk devleti

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından bugün Ankara’da düzenlenen ‘Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu’nun açılış töreninde konuştu.Konuşmasında, "Bir insanın kılık kıyafetinden, düşüncesinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğu, kötü örnekleriyle hafızamızda tazedir" ifadelerini kullanan Gül, şöyle devam etti:Kararlı bir şekilde nefret suçlarıyla mücadele etme konusunda da hedeflerimizi ortaya koyduk diyen Gül, "Bunu da başaracağız. 84 milyonun her bir ferdi, dili, dini, ırkı, inancı ne olursa olsun bizim için ayrı ayrı değerlidir. Her bir bireyin onurunu ve haysiyetini korumak, bizlerin temel görevleridir. Dolayısıyla aynen işkence ve kötü muamelede olduğu gibi nefret söylemlerine ve suçlarına karşı da sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Anayasamızın bu konudaki hükmü de yine açıktır” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210405/danistay-devlet-organlarinin-egemenlik-yetkisine-mudahale-edilmesi-demokrasiye-ve-hukuk-devletine-1044196060.html

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abdülhamit gül, insan hakları, hukuk devleti