https://tr.sputniknews.com/20211101/afyonkarahisarin-goce-koftesi-tescillendi-1050385481.html

Afyonkarahisar'ın 'göce köftesi' tescillendi

Afyonkarahisar'ın 'göce köftesi' tescillendi

Afyonkarahisar Belediyesi, coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu göce köftesinin tescil belgesini aldı. Böylece kentin tescilli ürün sayısı 23'e... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T20:08+0300

2021-11-01T20:08+0300

2021-11-01T20:08+0300

türkiye

afyonkarahisar

köfte

mehmet zeybek

türk patent ve marka kurumu

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Afyonkarahisar Belediyesi, coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu göce köftesinin tescil belgesini aldı.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, gece köftesinin başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verildiğini belirtti.Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 23 ürününün tescil edildiğini belirten Zeybek, tescil sırasında bekleyen 11 ürününün olduğunu ifade etti.Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Zeybek, şöyle devam etti:

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türkiye

afyonkarahisar

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afyonkarahisar, köfte, mehmet zeybek, türk patent ve marka kurumu