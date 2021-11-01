https://tr.sputniknews.com/20211101/ak-partili-dag-dar-gelirlileri-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1050369282.html
AK Partili Dağ: Dar gelirlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Partili Dağ: Dar gelirlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Dar gelirliler ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözleri ile ekonomi alanında yapılacak çalışmalara işaret... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:52+0300
2021-11-01T13:52+0300
2021-11-01T13:52+0300
politika
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
hamza dağ
ekonomi
tezkere
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AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya gelen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ekonomik gelişmeleri ve CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine "hayır oyu" vermesini değerlendirdi.Ekonomik alanda çalışmalar yapıldığının altını çizen Dağ “ABD ve AB başta olmak üzere hemen hemen her ülke kovid-19 salgını sonrasında yüksek enflasyon, işsizlik, üretimde düşüşler, tedarik zincirinde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu küresel sorunun Türkiye’de yansıması olmaktadır. AK Parti dönemlerinde küresel ekonomik krizler bundan önce de yaşandı. Türkiye bu krizlerden hep olumlu yönlerde ayrışmasını bildi. Bu günde Türkiye küresel ekonomik krize karşı önlemlerini almıştır. Küresel sorunlardan kaynaklı kur ve enflasyon artışı karşısından dar gelirli ve ücretli kesimleri ezdirmeyecek tedbirleri peyderpey alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.'CHP, HDP’ye vagon oldu'Cumhuriyet Halk Partisi’nin tezkereye 'hayır' oyu vermesine değinen Dağ ”26 Ekim Salı günü bence çok kritik bir olay yaşandı. Bugüne kadar bu AK Parti iktidarlarında da, öncesinde de terörle mücadele kapsamında hep TSK'ye bir tezkere verilir. Bu tezkere ile duruşa göre bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarını biz çok net bir şekilde görürüz. Önceki oylamalarda evet diyen Cumhuriyet Halk Partisi bu oylamada hayır diyerek kendisi ile çelişmiştir. Çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu ilhaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye ilhakıdır. CHP HDP’ye vagon olmuştur. Bu hayır oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun. CHP'yi kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP'nin Türkiye'nin her meselesinde gayri millî bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz. CHP bu gayri millî duruşta payanda olmuştur, can suyu vermiştir” ifadelerini kullandı.CHP adayını gazete ilanı ile arasınCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için “2023 için bana CV’lerini bırakanlar oluyor” söylemini değerlendiren Hamza Dağ “Türkiye Sayın Kılıçdaroğlu ile özgeçmişle cumhurbaşkanlığı adaylığı belirleme komedisini de yaşamakta ve ülkemiz doya doya buna gülmektedir. Oldu olacak, CHP gazetelere iş ilanı vererek, istedikleri kriterleri alt alta sıralayarak cumhurbaşkanı adayı arasın. Eğer talepte bulunurlarsa İş-Kur’un da CHP’ye yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi
https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulun-enflasyonu-yuzde-20yi-asti-1050366254.html
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Osman Nuri Cerit
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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, hamza dağ, ekonomi, tezkere
AK Partili Dağ: Dar gelirlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Dar gelirliler ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözleri ile ekonomi alanında yapılacak çalışmalara işaret etti. Dağ, tezkereye 'evet' diyen CHP’nin, “HDP’ye can suyu verdiğini” ifade etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya gelen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
ekonomik gelişmeleri ve CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine
"hayır oyu" vermesini değerlendirdi.
Ekonomik alanda çalışmalar yapıldığının altını çizen Dağ “ABD ve AB başta olmak üzere hemen hemen her ülke kovid-19 salgını sonrasında yüksek enflasyon, işsizlik, üretimde düşüşler, tedarik zincirinde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu küresel sorunun Türkiye’de yansıması olmaktadır. AK Parti dönemlerinde küresel ekonomik krizler bundan önce de yaşandı. Türkiye bu krizlerden hep olumlu yönlerde ayrışmasını bildi. Bu günde Türkiye küresel ekonomik krize karşı önlemlerini almıştır. Küresel sorunlardan kaynaklı kur ve enflasyon artışı karşısından dar gelirli ve ücretli kesimleri ezdirmeyecek tedbirleri peyderpey alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
'CHP, HDP’ye vagon oldu'
Cumhuriyet Halk Partisi’nin tezkereye 'hayır
' oyu vermesine değinen Dağ ”26 Ekim Salı günü bence çok kritik bir olay yaşandı. Bugüne kadar bu AK Parti iktidarlarında da, öncesinde de terörle mücadele kapsamında hep TSK'ye bir tezkere verilir. Bu tezkere ile duruşa göre bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarını biz çok net bir şekilde görürüz. Önceki oylamalarda evet diyen Cumhuriyet Halk Partisi bu oylamada hayır diyerek kendisi ile çelişmiştir. Çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu ilhaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye ilhakıdır. CHP HDP’ye vagon olmuştur. Bu hayır oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun. CHP'yi kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP'nin Türkiye'nin her meselesinde gayri millî bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz. CHP bu gayri millî duruşta payanda olmuştur, can suyu vermiştir”
ifadelerini kullandı.
CHP adayını gazete ilanı ile arasın
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun
verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için “2023 için bana CV’lerini bırakanlar oluyor” söylemini değerlendiren Hamza Dağ “Türkiye Sayın Kılıçdaroğlu ile özgeçmişle cumhurbaşkanlığı adaylığı belirleme komedisini de yaşamakta ve ülkemiz doya doya buna gülmektedir. Oldu olacak, CHP gazetelere iş ilanı vererek, istedikleri kriterleri alt alta sıralayarak cumhurbaşkanı adayı arasın. Eğer talepte bulunurlarsa İş-Kur’un da CHP’ye yardımcı olacağını düşünüyorum
” dedi