AK Partili Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz

"Her ülke lideriyle görüşme tabii ki kıymetli. Bununla birlikte görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu. Muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur. Sayın Erdoğan, G20’de de Biden ve diğer liderle görüşmelerde 84 milyonu temsil ediyor.

Biden'la yapılan görüşmede de F-16 tedariki, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ve ekonomik ilişkiler gibi konular değerlendirildiği görülüyor. Görüşme gayet olumlu da geçti. ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını tabii ki istiyoruz. Umarız ABD başta olmak üzere tüm ülkelerle müttefiklik ruhuna uygun olarak ilişkilerimiz güçlenmeye devam eder."