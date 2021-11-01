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AK Partili Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz
AK Partili Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz
AK Partili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'daki görüşmesine ilişkin, “ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T17:58+0300
2021-11-01T17:58+0300
politika
abd
recep tayyip erdoğan
türkiye
joe biden
bülent turan
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AK Partili Turan yazılı açıklamasında, her ülke liderleriyle yapılan görüşmelerin önemli olduğunu, görüşmenin kısa veya uzun olmasının övünülecek veya yerilecek bir konu olmadığını belirten Turan, “Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur” dedi.Türkiye’nin diplomasisiyle, diğer ülkelerle güçlü ilişkilere ve diyaloğa önem veren bir ülke olduğunu ifade eden AK Partili Turan, “Bizler, elbette ABD ya da herhangi AB ülkesiyle bir sorun yaşamak istemiyoruz. Ancak bu ülkelerin de egemenlik ve uluslararası hukuktan doğan haklarımıza saygı göstermesini beklemek hakkımız” dedi.Açıklamasında, “Siyasi saiklerle hazırlanan raporları, özellikle terörle mücadelede samimiyetsiz yaklaşımları, müttefiklik ruhuna aykırı davranışları ve çifte standartları kabul edemeyiz. Eski Türkiye yok. Artık hem sahada hem de masada güçlü bir şekilde varlığını sürdüren, egemenlik haklarını koruyan bir Türkiye var” ifadelerini kaydeden Turan, Erdoğan ve Biden arasında yapılan görüşmeye ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
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abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, joe biden, bülent turan

AK Partili Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz

17:58 01.11.2021
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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AK Partili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'daki görüşmesine ilişkin, “ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını tabii ki istiyoruz" dedi.
AK Partili Turan yazılı açıklamasında, her ülke liderleriyle yapılan görüşmelerin önemli olduğunu, görüşmenin kısa veya uzun olmasının övünülecek veya yerilecek bir konu olmadığını belirten Turan, “Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur” dedi.
Türkiye’nin diplomasisiyle, diğer ülkelerle güçlü ilişkilere ve diyaloğa önem veren bir ülke olduğunu ifade eden AK Partili Turan, “Bizler, elbette ABD ya da herhangi AB ülkesiyle bir sorun yaşamak istemiyoruz. Ancak bu ülkelerin de egemenlik ve uluslararası hukuktan doğan haklarımıza saygı göstermesini beklemek hakkımız” dedi.
Açıklamasında, “Siyasi saiklerle hazırlanan raporları, özellikle terörle mücadelede samimiyetsiz yaklaşımları, müttefiklik ruhuna aykırı davranışları ve çifte standartları kabul edemeyiz. Eski Türkiye yok. Artık hem sahada hem de masada güçlü bir şekilde varlığını sürdüren, egemenlik haklarını koruyan bir Türkiye var” ifadelerini kaydeden Turan, Erdoğan ve Biden arasında yapılan görüşmeye ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her ülke lideriyle görüşme tabii ki kıymetli. Bununla birlikte görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu. Muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur. Sayın Erdoğan, G20’de de Biden ve diğer liderle görüşmelerde 84 milyonu temsil ediyor.

Biden'la yapılan görüşmede de F-16 tedariki, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ve ekonomik ilişkiler gibi konular değerlendirildiği görülüyor. Görüşme gayet olumlu da geçti. ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını tabii ki istiyoruz. Umarız ABD başta olmak üzere tüm ülkelerle müttefiklik ruhuna uygun olarak ilişkilerimiz güçlenmeye devam eder."

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