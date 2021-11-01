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Aksaray'da nükleer enerji ve füze yapımında kullanılan 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi
Aksaray'da nükleer enerji ve füze yapımında kullanılan 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi
Aksaray'da nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi. Alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T15:49+0300
2021-11-01T15:49+0300
2021-11-01T15:49+0300
türkiye
operasyon
polis
aksaray
alüminyum
jandarma
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde saf alüminyum taşındığı bilgisine ulaştı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, Ekecik Şeyhler köyü yakınları otomobili durdurdu.Yapılan aramada çuval içinde 4 külçe halinde, 16 kilo saf alüminyum ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili otomobili kullanan 48 yaşındaki sürücü T.Y., sorgulanmak üzere gözaltına alındı.Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen, nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirtildi.
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operasyon, polis, aksaray, alüminyum, jandarma
Aksaray'da nükleer enerji ve füze yapımında kullanılan 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi
Aksaray'da nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi. Alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirlendi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde saf alüminyum taşındığı bilgisine ulaştı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, Ekecik Şeyhler köyü yakınları otomobili durdurdu.
Yapılan aramada çuval içinde 4 külçe halinde, 16 kilo saf alüminyum ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili otomobili kullanan 48 yaşındaki sürücü T.Y., sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen, nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirtildi.