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Ankara'da baraj doluluk oranı 9.04'e düştü
Ankara'da baraj doluluk oranı 9.04'e düştü
Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 9,04'e düştü. Kuraklık etkisine dikkat çeken yetkililer tasarruf çağrısı yaptı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T04:03+0300
2021-11-01T04:03+0300
türkiye
ankara
baraj
doluluk oranı
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Tüm dünyada etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, Türkiye'ye kuraklık olarak etkisini gösterdi. En büyük etkisinin su kaynakları üzerinde görüldüğü küresel iklim değişikliği dünya genelinde gıda arzı, enerji kaynaklarının azalması ve orman yangınları gibi sorunları beraberinde getiriyor. Küresel iklim değişikliğinin Ankara üzerinde etkisi ise baraj doluluk oranlarının düşmesi olarak gözlemlendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, 30 Ekim itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde 9,04.Verilere göre, toplam hacmi 1 milyar 584 milyon metreküp olan barajlarda, su miktarı yüzde 21,12 oranındayken aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 9,04. Geçen yılın aynı gününde şehre verilen 1 milyon 125 bin 837 metreküplük su miktarı bu yıl 408 bin 643 metreküp artış ile 1 milyon 534 bin 480 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 30 Ekim'de 177 bin 637 metreküp olan barajlara gelen su miktarı, bu yıl aynı günde 38 bin 297 metreküp düşüşle 139 bin 340 metreküp oldu.
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ankara, baraj, doluluk oranı

Ankara'da baraj doluluk oranı 9.04'e düştü

04:03 01.11.2021
© DHAİstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 9,04'e düştü. Kuraklık etkisine dikkat çeken yetkililer tasarruf çağrısı yaptı.
Tüm dünyada etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, Türkiye'ye kuraklık olarak etkisini gösterdi. En büyük etkisinin su kaynakları üzerinde görüldüğü küresel iklim değişikliği dünya genelinde gıda arzı, enerji kaynaklarının azalması ve orman yangınları gibi sorunları beraberinde getiriyor. Küresel iklim değişikliğinin Ankara üzerinde etkisi ise baraj doluluk oranlarının düşmesi olarak gözlemlendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, 30 Ekim itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde 9,04.
Verilere göre, toplam hacmi 1 milyar 584 milyon metreküp olan barajlarda, su miktarı yüzde 21,12 oranındayken aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 9,04. Geçen yılın aynı gününde şehre verilen 1 milyon 125 bin 837 metreküplük su miktarı bu yıl 408 bin 643 metreküp artış ile 1 milyon 534 bin 480 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 30 Ekim'de 177 bin 637 metreküp olan barajlara gelen su miktarı, bu yıl aynı günde 38 bin 297 metreküp düşüşle 139 bin 340 metreküp oldu.
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