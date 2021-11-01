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Arjantin'de maç sırasında silahlı saldırı: Teknik direktör omzundan vuruldu
Arjantin'de maç sırasında silahlı saldırı: Teknik direktör omzundan vuruldu
Arjantin futbolunda 3.ligde Ferro Carril Oeste kulübünün teknik direktörü, maç sırasında vuruldu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:08+0300
2021-11-01T13:08+0300
2021-11-01T13:14+0300
spor
teknik direktör
arjantin
silahlı saldırı
maç
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Arjantin'de 3. lig maçında bir teknik direktör, terör saldırısına maruz kaldı ve silahla vuruldu. Saldırı, Huracan Las Heras-Ferro Carril Oeste maçında yaşandı.NTV'nin aktardığına göre, Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu. Karşılaşma saldırı nedeniyle 79. dakikada durduruldu.Sahadaki futbolcuların yaşadığı dehşet olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi.Saldırının, tribünlerdeki gerginliğin artmasıyla yaşandığı belirtiliyor.Ferro Carril Oeste Kulübü, teknik direktörünün sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.
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teknik direktör, arjantin, silahlı saldırı, maç
Arjantin'de maç sırasında silahlı saldırı: Teknik direktör omzundan vuruldu 13:08 01.11.2021 (güncellendi: 13:14 01.11.2021)
Arjantin futbolunda 3.ligde Ferro Carril Oeste kulübünün teknik direktörü, maç sırasında vuruldu.
Arjantin'de 3. lig maçında bir teknik direktör, terör saldırısına maruz kaldı ve silahla vuruldu. Saldırı,
Huracan Las Heras-Ferro Carril Oeste maçında yaşandı.
NTV'nin aktardığına göre, Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü
Mauricio Romero omzundan vuruldu. Karşılaşma saldırı nedeniyle 79. dakikada durduruldu.
Sahadaki futbolcuların yaşadığı
dehşet olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi.
Saldırının, tribünlerdeki gerginliğin artmasıyla yaşandığı belirtiliyor.
Ferro Carril Oeste Kulübü, teknik direktörünün
sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.