https://tr.sputniknews.com/20211101/arjantinde-teknik-direktor-mac-sirasinda-omzundan-vuruldu-1050367671.html

Arjantin'de maç sırasında silahlı saldırı: Teknik direktör omzundan vuruldu

Arjantin'de maç sırasında silahlı saldırı: Teknik direktör omzundan vuruldu

Arjantin futbolunda 3.ligde Ferro Carril Oeste kulübünün teknik direktörü, maç sırasında vuruldu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

teknik direktör

arjantin

silahlı saldırı

maç

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Arjantin'de 3. lig maçında bir teknik direktör, terör saldırısına maruz kaldı ve silahla vuruldu. Saldırı, Huracan Las Heras-Ferro Carril Oeste maçında yaşandı.NTV'nin aktardığına göre, Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu. Karşılaşma saldırı nedeniyle 79. dakikada durduruldu.Sahadaki futbolcuların yaşadığı dehşet olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi.Saldırının, tribünlerdeki gerginliğin artmasıyla yaşandığı belirtiliyor.Ferro Carril Oeste Kulübü, teknik direktörünün sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

arjantin

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teknik direktör, arjantin, silahlı saldırı, maç