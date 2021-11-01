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Arjantin'deki araştırmaya göre Sputnik V yaşlıları korumada yüksek etkinlik gösteriyor
Arjantin'deki araştırmaya göre Sputnik V yaşlıları korumada yüksek etkinlik gösteriyor
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilen ve gerçek yaşam verilerine dayanan bir araştırma Rus Sputnik V koronavirüs aşısının 60 yaş üstü kişileri... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T16:06+0300
2021-11-01T16:09+0300
arjantin
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
koronavirüs
rusya
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) aktardığına göre, Buenos Aires’teki büyük çaplı bir araştırma Sputnik V koronavirüs aşısı 60 yaş üstü kişilerde de etkili.Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırmada 1 Haziran- 15 Haziran döneminde Sputnik V, AstraZeneca ve Sinopharm aşılarının yapıldığı 660 bin yaşlı kent sakini yer alıyor.Dünyanın en saygın tıp dergilerinden Amerikan Tıp Birliği’nde (JAMA) yayınlanan araştırma, aşının iki dozunu da yaptıran kişilerde virüsün bulaşma oranın yüzde 88’den fazla, ölüm oranının da yüzde 96.6 düştüğünü gösteriyor.İki doz aşıdan sonra ayrıca tüm nedenlere bağlı ölümlerde 80 yaş ve üstü kişilerde yüzde 94.2, 70-79 yaş aralığındaki kişilerde de yüzde 98.2 düşüş görüldü.Sputnik V’yi yaptıran kişiler araştırmadakilerin yüzde 63’ünden fazlasını oluşturuyor.RDIF’in yaptığı açıklamada, “Arjantin’deki araştırma Sputnik V’nin yaşlıları korumak konusunda yüksek etkinlik gösterdiğini bir kez daha doğruluyor” ifadeleri kullanıldı.RDIF ayrıca Buenos Aires Sağlık Bakanlığı tarafından haziranda yayınlanan bir araştırmaya göre tek dozluk Sputnik Light aşısının 60-79 yaş aralığındaki kişilerde yüze 78.6-83.7 oranında etkinlik gösterdiğini hatırlattı.RDIF’e göre Sputnik V’nin yaygın olarak kullanıldığı Arjantin’de vaka sayıları son beş ayda en az 15 kat azaldı.
https://tr.sputniknews.com/20211031/lavrov-ile-gorusen-arjantin-disisleri-bakani-sputnik-v-asisi-yaptirdim-1050338250.html
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arjantin, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, rusya

Arjantin'deki araştırmaya göre Sputnik V yaşlıları korumada yüksek etkinlik gösteriyor

16:06 01.11.2021 (güncellendi: 16:09 01.11.2021)
© REUTERS / Dado RuvicSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilen ve gerçek yaşam verilerine dayanan bir araştırma Rus Sputnik V koronavirüs aşısının 60 yaş üstü kişileri korumak konusunda yüksek etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) aktardığına göre, Buenos Aires’teki büyük çaplı bir araştırma Sputnik V koronavirüs aşısı 60 yaş üstü kişilerde de etkili.
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırmada 1 Haziran- 15 Haziran döneminde Sputnik V, AstraZeneca ve Sinopharm aşılarının yapıldığı 660 bin yaşlı kent sakini yer alıyor.
Dünyanın en saygın tıp dergilerinden Amerikan Tıp Birliği’nde (JAMA) yayınlanan araştırma, aşının iki dozunu da yaptıran kişilerde virüsün bulaşma oranın yüzde 88’den fazla, ölüm oranının da yüzde 96.6 düştüğünü gösteriyor.
İki doz aşıdan sonra ayrıca tüm nedenlere bağlı ölümlerde 80 yaş ve üstü kişilerde yüzde 94.2, 70-79 yaş aralığındaki kişilerde de yüzde 98.2 düşüş görüldü.
Sputnik V’yi yaptıran kişiler araştırmadakilerin yüzde 63’ünden fazlasını oluşturuyor.
RDIF’in yaptığı açıklamada, “Arjantin’deki araştırma Sputnik V’nin yaşlıları korumak konusunda yüksek etkinlik gösterdiğini bir kez daha doğruluyor” ifadeleri kullanıldı.
RDIF ayrıca Buenos Aires Sağlık Bakanlığı tarafından haziranda yayınlanan bir araştırmaya göre tek dozluk Sputnik Light aşısının 60-79 yaş aralığındaki kişilerde yüze 78.6-83.7 oranında etkinlik gösterdiğini hatırlattı.
RDIF’e göre Sputnik V’nin yaygın olarak kullanıldığı Arjantin’de vaka sayıları son beş ayda en az 15 kat azaldı.
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