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https://tr.sputniknews.com/20211101/arkadaslari-dogum-gununde-saka-icin-kafasindan-un-dokunce-mumlar-alev-aldi-kolu-ve-bacagi-yandi-1050369926.html
Arkadaşları doğum gününde şaka için kafasından un dökünce mumlar alev aldı, kolu ve bacağı yandı
Arkadaşları doğum gününde şaka için kafasından un dökünce mumlar alev aldı, kolu ve bacağı yandı
İstanbul Kadıköy'de doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerin un şakası hastanede bitti. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:53+0300
2021-11-01T13:59+0300
şaka
türkiye
yumurta
doğum günü
un
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Arkadaşları, Noyan Demirli'nin 24. yaş günü için geçen Mayıs ayında pasta alarak, Kadıköy Kozyatağı'ındaki Füruzan Toprak Parkı'nda beklemeye başladı.Arkadaşlarının yanına gelen Demirli, pastalı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Demirli'nin bir arkadaşı pastanın mumlarını yaktı.Bir diğer arkadaşı da yanında getirdiği unu şaka amaçlı Demirli'nin başından aşağıya döktü. Bu sırada mumun üzerine gelen unlar nedeniyle alevler bir anda büyüyerek parladı.Demirli ve ona yumurta fırlatmak için yanına uzanan T.P. alevler içinde kaldı. Demirli ve T.P. kendi imkanlarıyla alevleri söndürdü.T.P. olayda yaralanmazken, kol ve bacağı yanan Demirli, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.‘Arkadaşlarımın bir suçu yok, onlar bunu bilemez’Yaşadıklarını anlatan Demirli, şunları söyledi:Arkadaşlarının bir suçunun olmadığı belirten Demirli, "Onların bir suçu yok, onlar bunu bilemez. Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Biz sonrasında unun içerisinde başka bir madde mi vardı, açık un muydu ona da baktık yani kapalı direkt marketten almışlar” dedi.Olay günü Demirli'nin yandığı anları cep telefonuyla kaydeden Tuğberk Çoruhlu ise, "Bir anda unu dökerlerken havada bir yoğunluğu olunca unun, aleve tutunca parlıyormuş sonra böyle bir şey oldu. Gözümüzün önünde hiç kimse hareket edemedi. Herkes kitlendi kaldı. Biz de şok olduk tabi. Hemen söndürmeye çalıştık. 2 arkadaşımızda parladı ve bir anda alev alev koşuşturdular" şeklinde konuştu.‘Un, kömür tozundan 35 kat daha yanıcı’Gıda Mühendisi Batuhan İnanlar unlu kutlama konusunda uyarıda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20210921/saka-yapayim-derken-yegenine-carpti-1049096241.html
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şaka, yumurta, doğum günü, un

Arkadaşları doğum gününde şaka için kafasından un dökünce mumlar alev aldı, kolu ve bacağı yandı

13:53 01.11.2021 (güncellendi: 13:59 01.11.2021)
© DHANoyan Demirli
Noyan Demirli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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İstanbul Kadıköy'de doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerin un şakası hastanede bitti.
Arkadaşları, Noyan Demirli'nin 24. yaş günü için geçen Mayıs ayında pasta alarak, Kadıköy Kozyatağı'ındaki Füruzan Toprak Parkı'nda beklemeye başladı.
Arkadaşlarının yanına gelen Demirli, pastalı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Demirli'nin bir arkadaşı pastanın mumlarını yaktı.
Bir diğer arkadaşı da yanında getirdiği unu şaka amaçlı Demirli'nin başından aşağıya döktü. Bu sırada mumun üzerine gelen unlar nedeniyle alevler bir anda büyüyerek parladı.
Demirli ve ona yumurta fırlatmak için yanına uzanan T.P. alevler içinde kaldı. Demirli ve T.P. kendi imkanlarıyla alevleri söndürdü.
T.P. olayda yaralanmazken, kol ve bacağı yanan Demirli, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

‘Arkadaşlarımın bir suçu yok, onlar bunu bilemez’

Yaşadıklarını anlatan Demirli, şunları söyledi:
"Bana un, yumurta şakası yapmak istemişler. 'İyi ki doğdun Noyan' diye tempo tutmaya başladılar. Sonrasında bir anda ben pastayı üfleyecekken bizim bir abimiz o sırada pastanın mumunu yakıp, unu da bir abim kafamdan aşağı boşalttı. Sonrasında bir anda ateş parladı, ateş parlayınca ben komple alev aldım. Bana burada yumurta atmaya çalışan bir arkadaşım da komple alev aldı. Onun altında kot vardı ona bir şey olmadı ama benim altımda şort olduğu için baya bir yandım. Burada kendim yuvarlandım. Yeşilliklerde yaklaşık bir 10 saniye yandım. Yüzüme kadar alev çıktı ama kapüşonlu olduğu için yüzüm çok yanmadı, fakat sakallarım yanmıştı. Kolum ve bacağım kıpkırmızı durumdaydı ve hastaneye gittik. Hastanede kırmızı alana aldılar. Müşahede altında kalmam gerektiğini söylediler 24 saat. Çünkü burun deliklerime kadar girmiş ve nefes darlığı çekebilirim diye tedbir amaçlı hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında hastanede kaldım. Sabahında kendi isteğimle imza atıp, hastaneden çıktım. Kol ve bacağım çok su toplamıştı. Hastanede krem sürdüler. Onun dışında da oksijen verdiler. Sonrasında yanık kremi kullandım. Başka bir tedavi görmedim."
Arkadaşlarının bir suçunun olmadığı belirten Demirli, "Onların bir suçu yok, onlar bunu bilemez. Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Biz sonrasında unun içerisinde başka bir madde mi vardı, açık un muydu ona da baktık yani kapalı direkt marketten almışlar” dedi.
Olay günü Demirli'nin yandığı anları cep telefonuyla kaydeden Tuğberk Çoruhlu ise, "Bir anda unu dökerlerken havada bir yoğunluğu olunca unun, aleve tutunca parlıyormuş sonra böyle bir şey oldu. Gözümüzün önünde hiç kimse hareket edemedi. Herkes kitlendi kaldı. Biz de şok olduk tabi. Hemen söndürmeye çalıştık. 2 arkadaşımızda parladı ve bir anda alev alev koşuşturdular" şeklinde konuştu.

‘Un, kömür tozundan 35 kat daha yanıcı’

Gıda Mühendisi Batuhan İnanlar unlu kutlama konusunda uyarıda bulundu:
"Karbonhidrat dediğimiz şeyler aslında içerisinde karbon bulunduran bileşenlerdir ve karbon bulunduran bütün bileşenler yanıcıdır. Gıda olarak bahsediyorum undur, şekerdir, nişastadır bunlar yanıcı özellik gösterirler. Eğer ki bu tanecikli ise bu yanma işlemi daha hızlı gerçekleştirilir. Karbonlar birbirleri arasında bir bağ kurarlar ve yüksek ısıya maruz kaldığında oksijen ile bağlanarak karbondioksit açığa çıkarırlar. Bizim bu videoda gördüğümüz şey aslında tanecik olarak yanan pastanın üzerine unu döktüğümüz zaman daha fazla temas yüzey alanı olacaktır. Bu da yüzey alanının artması ile beraber çok hızlı yanma reaksiyonuna sebep olacak bu da patlamaya yol açacaktır. Hatta size şunu söyleyebilirim; Unu tanecik olarak ateşin üzerine dökerseniz kömürün tozunu döktüğünüz zamana göre 35 kat daha yanıcı olabilmekte. Bu yüzden un, şeker, nişasta gibi tanecikli şeyleri ateşin üzerine doğrudan dökmemeniz gerekiyor ki böyle durumlarla karşılaşmayalım.”
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