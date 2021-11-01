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https://tr.sputniknews.com/20211101/astronotlar-uzayda-yetistirdikleri-biberden-tako-yapti-1050368708.html
NASA astronotları uzayda yetiştirdikleri biberden tako yaptı
NASA astronotları uzayda yetiştirdikleri biberden tako yaptı
ISS’te bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:32+0300
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uzay
biber
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek. ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan tako yaptıklarını açıkladı:
https://tr.sputniknews.com/20210904/nasa-astronotunun-yetistirdigi-biber-fideleri-cicek-acti-1048610754.html
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uzay, biber, nasa

NASA astronotları uzayda yetiştirdikleri biberden tako yaptı

13:32 01.11.2021 (güncellendi: 13:41 01.11.2021)
© DHAUzayda uzay biberlerinden tako
Uzayda uzay biberlerinden tako - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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ISS’te bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği olan tako yapılarak tüketildi, diğer kısım incelenmek üzere Dünya’ya gönderilecek.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.
Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek.
© DHAÇalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.
Çalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
Çalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.
© DHA
ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan tako yaptıklarını açıkladı:
Cuma Ziyafeti! Hasattan sonra kırmızı ve yeşil şili (biber) tattık. Ardından anketleri doldurduk. Sonunda, şimdiye kadarki en iyi uzay takolarımı yaptım: fajita bifteği, tekrar sulandırılan domates ve enginar ve taze şili!”
UUİ- astronot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
NASA astronotunun yetiştirdiği biber fideleri çiçek açtı
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