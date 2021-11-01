https://tr.sputniknews.com/20211101/astronotlar-uzayda-yetistirdikleri-biberden-tako-yapti-1050368708.html

NASA astronotları uzayda yetiştirdikleri biberden tako yaptı

NASA astronotları uzayda yetiştirdikleri biberden tako yaptı

ISS’te bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T13:32+0300

2021-11-01T13:32+0300

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uzay

biber

yaşam

nasa

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek. ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan tako yaptıklarını açıkladı:

https://tr.sputniknews.com/20210904/nasa-astronotunun-yetistirdigi-biber-fideleri-cicek-acti-1048610754.html

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uzay, biber, nasa