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Avustralya, Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
Avustralya, Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T10:58+0300
2021-11-01T10:58+0300
koronavirüs
avustralya
sınır
tedbir
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Yaklaşık 20 ay sonra, iki doz Kovid-19 aşılı Avustralyalıları taşıyan ilk uçak sabah erken saatlerde Sydney Kingsford Smith Uluslararası Havalimanı'na indi.Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, yaptığı açıklamada, Los Angeles'tan gelen yolcuların sınırdan girişte veya ülke içinde karantinaya tabi tutulmayacaklarını belirterek "Eyaletimiz için harika bir gün" ifadelerini kullandı.Ülkeye ilk olarak Avustralya vatandaşları, daimi ikamet sahipleri ve onların birinci derece yakınları kabul edilirken, ikinci sırada uluslararası öğrenciler bulunuyor. Daha sonra da sınırların herkese açılması planlanıyor.Avustralyalıların yüzde 77.5'i iki doz aşı yaptırdıNüfusun yüzde 77.5'inin Kovid-19 aşısının iki dozunu olduğu ülkede, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tek dozunu olanların oranı ise yüzde 88.3'e ulaştı.Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi ve Bağışıklama Teknik Danışma Grubu tarafından onaylanan üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulaması kapsamında, 8 Kasım'dan itibaren isteyenlere Pfizer-BioNTech aşısı uygulanacak.Öte yandan son 24 saatte Victoria eyaletinde 1471, Yeni Güney Galler'de (NSW) 135, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 5 Kovid-19 vakasının kaydedilmesiyle virüse yakalananların sayısı 172 bin 59'a yükseldi.Victoria'da 4, NSW 4 ve ACT'de 2 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölü sayısı 1744'e çıktı.Halen 25 bin 917 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 211'i yoğun bakımda olmak üzere 1069 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.Yeni Zelanda'da 166 kişi daha Kovid-19'a yakalandıYeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 166 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.Kovid-19'a karşı aldığı sıkı tedbirlerle salgına karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da 1916 aktif vakadan 46'sı hastanede tedavi görüyor.Kovid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 6 bin 594 kişinin bu hastalığa yakalandığı Yeni Zelanda'da, 28 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211012/avustralya-yurt-disindan-1000-saglik-calisani-alacak-1049733537.html
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avustralya, sınır, tedbir, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Avustralya, Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı

10:58 01.11.2021
© REUTERS / Jaimi JoyKovid-19 salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı.
Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Jaimi Joy
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı.
Yaklaşık 20 ay sonra, iki doz Kovid-19 aşılı Avustralyalıları taşıyan ilk uçak sabah erken saatlerde Sydney Kingsford Smith Uluslararası Havalimanı'na indi.
Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, yaptığı açıklamada, Los Angeles'tan gelen yolcuların sınırdan girişte veya ülke içinde karantinaya tabi tutulmayacaklarını belirterek "Eyaletimiz için harika bir gün" ifadelerini kullandı.
Ülkeye ilk olarak Avustralya vatandaşları, daimi ikamet sahipleri ve onların birinci derece yakınları kabul edilirken, ikinci sırada uluslararası öğrenciler bulunuyor. Daha sonra da sınırların herkese açılması planlanıyor.

Avustralyalıların yüzde 77.5'i iki doz aşı yaptırdı

Nüfusun yüzde 77.5'inin Kovid-19 aşısının iki dozunu olduğu ülkede, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tek dozunu olanların oranı ise yüzde 88.3'e ulaştı.
Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi ve Bağışıklama Teknik Danışma Grubu tarafından onaylanan üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulaması kapsamında, 8 Kasım'dan itibaren isteyenlere Pfizer-BioNTech aşısı uygulanacak.
Öte yandan son 24 saatte Victoria eyaletinde 1471, Yeni Güney Galler'de (NSW) 135, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 5 Kovid-19 vakasının kaydedilmesiyle virüse yakalananların sayısı 172 bin 59'a yükseldi.
Victoria'da 4, NSW 4 ve ACT'de 2 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölü sayısı 1744'e çıktı.
Halen 25 bin 917 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 211'i yoğun bakımda olmak üzere 1069 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 166 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 166 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.
Kovid-19'a karşı aldığı sıkı tedbirlerle salgına karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da 1916 aktif vakadan 46'sı hastanede tedavi görüyor.
Kovid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 6 bin 594 kişinin bu hastalığa yakalandığı Yeni Zelanda'da, 28 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Avustralya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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