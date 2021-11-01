https://tr.sputniknews.com/20211101/bakan-donmezden-rezerv-aciklamasi-26-yeni-kesif-ulkemize-kazandirildi-1050363840.html

Bakan Dönmez: 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkeye kazandırıldı

Bakan Dönmez: 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkeye kazandırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T11:57+0300

2021-11-01T11:57+0300

2021-11-01T12:04+0300

fatih dönmez

türkiye

elektrik

petrol

rezerv

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Bakan Dönmez, "Karadeniz’deki keşfimizin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır" dedi. Dönmez ayrıca, elektrik tüketiminin 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaştığını, 2021 yılı tüketiminin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngördüklerini söyledi.

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fatih dönmez, elektrik, petrol, rezerv