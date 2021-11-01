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https://tr.sputniknews.com/20211101/bakan-donmezden-rezerv-aciklamasi-26-yeni-kesif-ulkemize-kazandirildi-1050363840.html
Bakan Dönmez: 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkeye kazandırıldı
Bakan Dönmez: 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkeye kazandırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T11:57+0300
2021-11-01T12:04+0300
fatih dönmez
türkiye
elektrik
petrol
rezerv
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Bakan Dönmez, "Karadeniz’deki keşfimizin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır" dedi. Dönmez ayrıca, elektrik tüketiminin 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaştığını, 2021 yılı tüketiminin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngördüklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210604/cumhurbaskani-erdogan-filyos-limani-acilisinda-konusuyor-1044661978.html
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fatih dönmez, elektrik, petrol, rezerv

Bakan Dönmez: 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkeye kazandırıldı

11:57 01.11.2021 (güncellendi: 12:04 01.11.2021)
© REUTERS / Angus MordantABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa
ABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Angus Mordant
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin ülkeye kazandırıldığını bildirdi.
Bakan Dönmez, "Karadeniz’deki keşfimizin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır" dedi.
Dönmez ayrıca, elektrik tüketiminin 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaştığını, 2021 yılı tüketiminin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngördüklerini söyledi.
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