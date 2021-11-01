https://tr.sputniknews.com/20211101/bakan-kocadan-okullar-kapanabilir-iddiasina-aciklama-1050359222.html

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok

Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T09:42+0300

2021-11-01T09:42+0300

2021-11-01T09:52+0300

türkiye

fahrettin koca

okul

koronavirüs

alper şener

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in "Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir" açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Bakan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu hafta diliyoruz" dedi.

türkiye

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fahrettin koca, okul, koronavirüs, alper şener