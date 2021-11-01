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Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T09:42+0300
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türkiye
fahrettin koca
okul
koronavirüs
alper şener
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in "Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir" açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Bakan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu hafta diliyoruz" dedi.
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fahrettin koca, okul, koronavirüs, alper şener

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok

09:42 01.11.2021 (güncellendi: 09:52 01.11.2021)
© İHAOkul, koronavirüs, maske
Okul, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in "Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir" açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Bakan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu hafta diliyoruz" dedi.
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