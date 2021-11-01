https://tr.sputniknews.com/20211101/bakan-yanik-ihtiyac-sahiplerine-kis-boyunca-25-milyar-lira-yakacak-ve-elektrik-destegi-verilecek-1050374597.html

Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2.5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek

Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2.5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine katkıda bulunmak için toplam 2.5... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:43+0300

2021-11-01T15:43+0300

2021-11-01T15:43+0300

türkiye

bakan

açıklama

kış

destek

ihtiyaç

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahipleri için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü, özellikle kışa yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti.Yakacak yardımı için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan tahsis edilen 1.6 milyar liralık kömürü kış mevsiminde yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtacaklarını belirten Yanık, kış boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon lira olduğunu ifade etti.Elektrik tüketim desteği 6 milyar liraya ulaştıElektrik tüketim desteğinde ise 2019'dan bu yana yapılan yardımın 6 milyar liraya ulaştığını aktaran Yanık, "Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda yaklaşık 920 milyon lira elektrik tüketim desteği vereceğiz" bilgisini paylaştı.Kış boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:"Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan elektrik tüketim desteğini ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize halihazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak."

https://tr.sputniknews.com/20211024/bakan-yanik-universite-ogrencilerimize-15-milyon-tl-destek-verdik-1050122702.html

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bakan, açıklama, kış, destek, ihtiyaç, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı