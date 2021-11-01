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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211101/bankacilik-sektorunun-takipteki-alacaklari-151-milyar-tlyi-asti-1050365675.html
Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 151 milyar TL'yi aştı
Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 151 milyar TL'yi aştı
Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 151 milyar TL'yi aştı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T12:26+0300
2021-11-01T12:24+0300
ekonomi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
banka
icra
alacak
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Sektörde tüketici kredileri 3.2 milyar lira artarak 740.5 milyar liraya ulaştı.Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Ekim haftası itibarıyla 800 milyon lira artarak 151.1 milyar liraya çıktı.Kamu mevduat bankalarının döviz açık pozisyonu ise büyüyor. Geçen yıl ağustosta 12.2 milyar dolar ile rekor açık veren kamu mevduat bankaları BDDK haftalık verilerine göre 22 Ekim haftasında 456 milyon dolar döviz pozisyon açığı verdi. Son haftalarda TL'deki değer kaybının hızlanması sonrasında kamu mevduat bankalarında döviz açık pozisyonu da büyüdü.22 Ekim haftasında kamu mevduat bankalarının net döviz açık pozisyonu 456.3 milyon dolar oldu. Kamu bankalarının net açık pozisyonu, 15 Ekim haftasında 372,2 milyon dolar, 8 Ekim haftasında ise 337.6 dolardı. En son 9 Temmuz haftasında kamu mevduat bankaları nette döviz fazlası vermişlerdi.
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), banka, icra, alacak

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 151 milyar TL'yi aştı

12:26 01.11.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 151 milyar TL'yi aştı.
Sektörde tüketici kredileri 3.2 milyar lira artarak 740.5 milyar liraya ulaştı.
Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Ekim haftası itibarıyla 800 milyon lira artarak 151.1 milyar liraya çıktı.
Kamu mevduat bankalarının döviz açık pozisyonu ise büyüyor. Geçen yıl ağustosta 12.2 milyar dolar ile rekor açık veren kamu mevduat bankaları BDDK haftalık verilerine göre 22 Ekim haftasında 456 milyon dolar döviz pozisyon açığı verdi. Son haftalarda TL'deki değer kaybının hızlanması sonrasında kamu mevduat bankalarında döviz açık pozisyonu da büyüdü.
22 Ekim haftasında kamu mevduat bankalarının net döviz açık pozisyonu 456.3 milyon dolar oldu. Kamu bankalarının net açık pozisyonu, 15 Ekim haftasında 372,2 milyon dolar, 8 Ekim haftasında ise 337.6 dolardı. En son 9 Temmuz haftasında kamu mevduat bankaları nette döviz fazlası vermişlerdi.
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