https://tr.sputniknews.com/20211101/bbp-genel-baskani-destici-cumhur-ittifakinin-uyesiyiz-hukmetin-degil-yanlislari-bize-yuklemeyin-1050384405.html

BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz hükûmetin değil, yanlışları bize yüklemeyin

BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz hükûmetin değil, yanlışları bize yüklemeyin

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nın içinde olduklarını ancak hükûmetin üyesi olmadıklarını belirterek, “Bazen genel... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T19:41+0300

2021-11-01T19:41+0300

2021-11-01T19:45+0300

politika

mustafa destici

seçim barajı

cumhur ittifakı

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Kocaeli gazetesinden Serhat Güneş’in haberine göre, muhtarların taleplerini iletmesinin ardından söz alan Destici, TBMM’den kabul edilen TSK’ya sınırötesi operasyon yetkisi tanıyan tezkere ile ilgili “Biz de Büyük Birlik Partisi olarak terörle mücadeleyi amasız fakatsız desteklediğimiz için evet dedik. Bundan sonra da terörle mücadelede devletin, hükümetin, ordunun, polisimizin sonuna kadar yanındayız. Bu mesele milli bir meseldir. Bütün bu salondaki muhtarlarımız başta olmak üzere STK temsilcileri ve parti temsilcileri yüreği vatan ve millet sevgisi ile atan üniter yapının korunması noktasında hassasiyet taşıyan Türkiye’nin terör belasından kurtulması için destek veren sizlerin de mecliste olsanız her birinizin canı gönülden tezkereye evet diyeceğini biliyorum” açıklamasını yaptı.'Yüzde 10 barajı kalkmalı'Milletvekili seçiminde yüzde 10 barajının kalkmasını istediğini yineleyen Destici, “Bunu bizden başka dile getiren siyasi parti olmadı. Biz yerel seçimlerdeki barajın da kaldırılmasını istiyoruz. Yerelde daha sert bir baraj var.Daha demokratik daha müreffeh bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu Türkiye’ye erişmek için kurulduğumuz günden bu yana uğraş veriyoruz. Cumhur İttifakı içindeyiz. Buna hassas yaklaşıyoruz. Doğru kimden gelirse bunu destekliyoruz. Önceliğimiz devletin varlığı ülkenin bütünlüğü milletin istikbali ve istiklalidir” şeklinde konuştu.İktidarın yanlışlarının ittifak ortağı diye kendilerine de yüklendiğini belirten Destici, “Bazen genel yakıştırmalar da yapılıyor. Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz ama hükûmetin üyesi değiliz. Hiçbir vatandaşımızın bize böyle yaklaşmasını istemeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Hükûmetin bütün doğru işlerini destekliyoruz ama eksik, noksan işlerini düzeltmek için de mücadele ediyoruz, hatırlatma yapıyoruz, öneri veriyoruz. Bununda burada karşılığını alıyoruz. Yanlış giden bir şeyi söylüyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Düzeliyor mu evet. Her şey mi hallediliyor hayır. Ama elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Çünkü devlet bizim, ülke bizim millet bizim. Biz millete hizmet için siyaset yapıyoruz. Milletine hizmet eden Allah’ın da rızasını kazanır” dedi.

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mustafa destici, seçim barajı, cumhur ittifakı