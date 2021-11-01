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Belçikalı yazarın külleri son kitabının mürekkebine karıştırıldı
Belçikalı yazarın külleri son kitabının mürekkebine karıştırıldı
Belçika'nın en çok okunan polisiye roman yazarlarından Pieter Haspeslag'ın külleri, son kitabının basımında kullanılan mürekkebe karıştırılarak okuyucularına... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T15:03+0300
2021-11-01T15:03+0300
yaşam
belçika
kitap
yazar
kül
mürekkep
pieter haspeslag
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Kitaplarını 'Pieter Aspe' adıyla yazan ve bu isimle tanınan Belçikalı yazar Pieter Haspeslag, geçen mayıs ayında 68 yaşındayken akciğer hastalığından hayatını kaybetti.Yazarın, Pieter Van In adlı hayali dedektifin maceralarını anlatan 'Van In' serisinin beşinci kitabı bu hafta yayınlandı.Kitapları filmlere ve dizilere konu olan, önemli edebiyat ödüllerine layık görülen yazar, ölmeden önce yazdığı son 'Van In' kitabında okuyucuları için bir 'sürpriz' planladı.Aspe'nin son romanının ilk 25 bin baskısında kullanılan mürekkebe, ölümünden sonra yakılan yazarın külleri katıldı.Aspe'nin eşi Tamara Hangeraf, Brugges kentindeki kitap tanıtım toplantısında, "Bunu kendisi istedi. Kitaplarında kendisinden bir parça bırakmanın hayranları için güzel bir yadigar olacağını düşündü" dedi.Daha önce ikisi çocuklar için olmak üzere 8 romanı yayımlanan Belçikalı Aspe, ülkesinde en çok okunan polisiye roman yazarlarından biriydi. Aspe, 2010 yılında prestijli Hercules Poirot yaşam boyu başarı ödülüne layık görülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211018/polisiye-yazari-carmen-molanin-takma-ad-kullanan-3-erkek-oldugu-ortaya-cikti-1049924081.html
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belçika, kitap, yazar, kül, mürekkep, pieter haspeslag

Belçikalı yazarın külleri son kitabının mürekkebine karıştırıldı

15:03 01.11.2021
© AFP 2021 / KURT DESPLENTERPieter Aspe
Pieter Aspe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AFP 2021 / KURT DESPLENTER
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Belçika'nın en çok okunan polisiye roman yazarlarından Pieter Haspeslag'ın külleri, son kitabının basımında kullanılan mürekkebe karıştırılarak okuyucularına 'hediye edildi'.
Kitaplarını 'Pieter Aspe' adıyla yazan ve bu isimle tanınan Belçikalı yazar Pieter Haspeslag, geçen mayıs ayında 68 yaşındayken akciğer hastalığından hayatını kaybetti.
Yazarın, Pieter Van In adlı hayali dedektifin maceralarını anlatan 'Van In' serisinin beşinci kitabı bu hafta yayınlandı.
Kitapları filmlere ve dizilere konu olan, önemli edebiyat ödüllerine layık görülen yazar, ölmeden önce yazdığı son 'Van In' kitabında okuyucuları için bir 'sürpriz' planladı.
Aspe'nin son romanının ilk 25 bin baskısında kullanılan mürekkebe, ölümünden sonra yakılan yazarın külleri katıldı.
Aspe'nin eşi Tamara Hangeraf, Brugges kentindeki kitap tanıtım toplantısında, "Bunu kendisi istedi. Kitaplarında kendisinden bir parça bırakmanın hayranları için güzel bir yadigar olacağını düşündü" dedi.
Daha önce ikisi çocuklar için olmak üzere 8 romanı yayımlanan Belçikalı Aspe, ülkesinde en çok okunan polisiye roman yazarlarından biriydi. Aspe, 2010 yılında prestijli Hercules Poirot yaşam boyu başarı ödülüne layık görülmüştü.
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