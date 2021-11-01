https://tr.sputniknews.com/20211101/berlin-bassavciligi-calisani-turkiyedeki-attila-hildmanna-bilgi-sizdirdi-1050378903.html

Alman basını: Berlin Başsavcılığı çalışanı, Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı

Alman basını: Berlin Başsavcılığı çalışanı, Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı

Alman medyası komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Attila Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'ndan bir çalışanın bilgi sızdırdığını yazdı. Hilldmann... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T16:58+0300

2021-11-01T16:58+0300

2021-11-01T17:00+0300

dünya

almanya

türkiye

aşırı sağcı

komplo teorisi

başsavcılık

koronavirüs

querdenker

attila hildman

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Almanya'da komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, hakkında yakalama kararı bulunan Attila Hildmann hakkındaki soruşturmaya dair önemli bir iddia ortaya atıldı.DW Türkçe'nin aktardığına göre Alman medyası koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileri, aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı görüşleriyle tanınan ve Türkiye'ye kaçan Attila Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'nda çalışan bir kişinin bilgi sızdırdığını ileri sürdü. Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan siyasi magazin programı Kontrast ile Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) araştırma ekibi STRG_F'in edindiği bilgilere göre Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'ndan 32 yaşında M. adlı IT bölümünden bir kadın çalışan bilgi sızdırdı. Söz konusu kişinin Hildmann hakkındaki soruşturma evraklarına ulaştığı iddia edildi.'Zanlı aşırı sağcıların dosyalarına girdi'Başsavcılık Sözcüsü Martin Steltner IT bölümünde çalışan bir kişinin 'görevin gizliliği ilkesini ihlal etmek' ve 'suçun cezasız kalması girişiminde bulunmaktan' süresiz olarak görevinden alındığını doğruladı.M. adlı 32 yaşındaki kişinin aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu, koronavirüs tedbirlerini protesto eden 'Querdenker' grubundan kişilere yönelik operasyonlarda polisin dikkatini çektiği bildirildi.Berlin Başsavcılığı'nın polisin verdiği bilgi üzerine söz konusu çalışanın hangi dosyalara eriştiğini incelediği kaydedildi. Başsavcılık Sözcüsü Steltner bu incelemede söz konusu zanlının aşırı sağcı ya da Querdenker çevrelerinden farklı isimlere dair bilgileri "yetkisi olmamasına rağmen sorguladığının tespit edildiğini" söyledi. Temmuz ayında zanlı M.'nin Berlin'deki evi arandı ve evindeki veri taşıyıcılara el konuldu.'Attila Hildmann'ı Türkiye'de ziyaret etti'Zanlının Attila Hildmann'a bilgi aktarmanın yanı sıra bu yılın başında Türkiye'ye giderek kendisini ziyaret ettiği de öne sürüldü. Bu iddia ARD ve NDR'deki programlara konuşan Hildmann'ın eski dava arkadaşı Kai Enderes'e ait. Enderes eski Başsavcılık çalışanın Hildmann hakkındaki yakalama kararını da Hildmann'a aktardığını savundu. Daha önce Alman medyasında Hildmann'ın hakkındaki soruşturma ve tutuklama kararı konusunda önceden uyarıldığı, savcılıkta bir köstebek olduğu iddiaları yer almıştı.Berlin Başsavcılığı söz konusu olayın ardından gelecekte belgelere kimin ne zaman ulaştığını denetleyen bir sistem kurmayı planlıyor. Başsavcılık ayrıca hassasiyet gerektiren soruşturmalarda yetkisi olmayan çalışanların belgelere erişiminin nasıl engelleneceğini de araştırıyor.Hildmann'a bilgi sızdırdığı iddia edilen eski Başsavcılık çalışanı M. ARD ve NDR'in suçlamalarına dair sorulara yanıt vermedi.Attila Hildmann Almanya'da koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri protesto gösterilerinde adı sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Aşırı sağcı, Yahudi düşmanı görüşlerinin yanı sıra koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileriyle tanınıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210413/almanyada-asiri-sagci-gruppe-s-davasi-siyasiler-siginmacilar-muslumanlara-saldirip-icsavas-1044266244.html

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almanya, türkiye, aşırı sağcı, komplo teorisi, başsavcılık, koronavirüs, querdenker, attila hildman