Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/berlin-bassavciligi-calisani-turkiyedeki-attila-hildmanna-bilgi-sizdirdi-1050378903.html
Alman basını: Berlin Başsavcılığı çalışanı, Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı
Alman basını: Berlin Başsavcılığı çalışanı, Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı
Alman medyası komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Attila Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'ndan bir çalışanın bilgi sızdırdığını yazdı. Hilldmann... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T16:58+0300
2021-11-01T17:00+0300
dünya
almanya
türkiye
aşırı sağcı
komplo teorisi
başsavcılık
koronavirüs
querdenker
attila hildman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050378657_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d0f378f8f573e2665338a9e52f058b1e.jpg
Almanya'da komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, hakkında yakalama kararı bulunan Attila Hildmann hakkındaki soruşturmaya dair önemli bir iddia ortaya atıldı.DW Türkçe'nin aktardığına göre Alman medyası koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileri, aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı görüşleriyle tanınan ve Türkiye'ye kaçan Attila Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'nda çalışan bir kişinin bilgi sızdırdığını ileri sürdü. Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan siyasi magazin programı Kontrast ile Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) araştırma ekibi STRG_F'in edindiği bilgilere göre Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'ndan 32 yaşında M. adlı IT bölümünden bir kadın çalışan bilgi sızdırdı. Söz konusu kişinin Hildmann hakkındaki soruşturma evraklarına ulaştığı iddia edildi.'Zanlı aşırı sağcıların dosyalarına girdi'Başsavcılık Sözcüsü Martin Steltner IT bölümünde çalışan bir kişinin 'görevin gizliliği ilkesini ihlal etmek' ve 'suçun cezasız kalması girişiminde bulunmaktan' süresiz olarak görevinden alındığını doğruladı.M. adlı 32 yaşındaki kişinin aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu, koronavirüs tedbirlerini protesto eden 'Querdenker' grubundan kişilere yönelik operasyonlarda polisin dikkatini çektiği bildirildi.Berlin Başsavcılığı'nın polisin verdiği bilgi üzerine söz konusu çalışanın hangi dosyalara eriştiğini incelediği kaydedildi. Başsavcılık Sözcüsü Steltner bu incelemede söz konusu zanlının aşırı sağcı ya da Querdenker çevrelerinden farklı isimlere dair bilgileri "yetkisi olmamasına rağmen sorguladığının tespit edildiğini" söyledi. Temmuz ayında zanlı M.'nin Berlin'deki evi arandı ve evindeki veri taşıyıcılara el konuldu.'Attila Hildmann'ı Türkiye'de ziyaret etti'Zanlının Attila Hildmann'a bilgi aktarmanın yanı sıra bu yılın başında Türkiye'ye giderek kendisini ziyaret ettiği de öne sürüldü. Bu iddia ARD ve NDR'deki programlara konuşan Hildmann'ın eski dava arkadaşı Kai Enderes'e ait. Enderes eski Başsavcılık çalışanın Hildmann hakkındaki yakalama kararını da Hildmann'a aktardığını savundu. Daha önce Alman medyasında Hildmann'ın hakkındaki soruşturma ve tutuklama kararı konusunda önceden uyarıldığı, savcılıkta bir köstebek olduğu iddiaları yer almıştı.Berlin Başsavcılığı söz konusu olayın ardından gelecekte belgelere kimin ne zaman ulaştığını denetleyen bir sistem kurmayı planlıyor. Başsavcılık ayrıca hassasiyet gerektiren soruşturmalarda yetkisi olmayan çalışanların belgelere erişiminin nasıl engelleneceğini de araştırıyor.Hildmann'a bilgi sızdırdığı iddia edilen eski Başsavcılık çalışanı M. ARD ve NDR'in suçlamalarına dair sorulara yanıt vermedi.Attila Hildmann Almanya'da koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri protesto gösterilerinde adı sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Aşırı sağcı, Yahudi düşmanı görüşlerinin yanı sıra koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileriyle tanınıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210413/almanyada-asiri-sagci-gruppe-s-davasi-siyasiler-siginmacilar-muslumanlara-saldirip-icsavas-1044266244.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050378657_71:0:1138:800_1920x0_80_0_0_dc435e5ce78576f706c1485038ada82a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, türkiye, aşırı sağcı, komplo teorisi, başsavcılık, koronavirüs, querdenker, attila hildman

Alman basını: Berlin Başsavcılığı çalışanı, Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı

16:58 01.11.2021 (güncellendi: 17:00 01.11.2021)
© AFP 2021 / STEFANIE LOOSAttila Hildmann
Attila Hildmann - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AFP 2021 / STEFANIE LOOS
Abone ol
Alman medyası komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Attila Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'ndan bir çalışanın bilgi sızdırdığını yazdı. Hilldmann geçen yıl sonundan beri Türkiye'de.
Almanya'da komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, hakkında yakalama kararı bulunan Attila Hildmann hakkındaki soruşturmaya dair önemli bir iddia ortaya atıldı.
DW Türkçe'nin aktardığına göre Alman medyası koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileri, aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı görüşleriyle tanınan ve Türkiye'ye kaçan Attila Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'nda çalışan bir kişinin bilgi sızdırdığını ileri sürdü. Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan siyasi magazin programı Kontrast ile Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) araştırma ekibi STRG_F'in edindiği bilgilere göre Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'ndan 32 yaşında M. adlı IT bölümünden bir kadın çalışan bilgi sızdırdı. Söz konusu kişinin Hildmann hakkındaki soruşturma evraklarına ulaştığı iddia edildi.

'Zanlı aşırı sağcıların dosyalarına girdi'

Başsavcılık Sözcüsü Martin Steltner IT bölümünde çalışan bir kişinin 'görevin gizliliği ilkesini ihlal etmek' ve 'suçun cezasız kalması girişiminde bulunmaktan' süresiz olarak görevinden alındığını doğruladı.
M. adlı 32 yaşındaki kişinin aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu, koronavirüs tedbirlerini protesto eden 'Querdenker' grubundan kişilere yönelik operasyonlarda polisin dikkatini çektiği bildirildi.
Berlin Başsavcılığı'nın polisin verdiği bilgi üzerine söz konusu çalışanın hangi dosyalara eriştiğini incelediği kaydedildi. Başsavcılık Sözcüsü Steltner bu incelemede söz konusu zanlının aşırı sağcı ya da Querdenker çevrelerinden farklı isimlere dair bilgileri "yetkisi olmamasına rağmen sorguladığının tespit edildiğini" söyledi. Temmuz ayında zanlı M.'nin Berlin'deki evi arandı ve evindeki veri taşıyıcılara el konuldu.

'Attila Hildmann'ı Türkiye'de ziyaret etti'

Zanlının Attila Hildmann'a bilgi aktarmanın yanı sıra bu yılın başında Türkiye'ye giderek kendisini ziyaret ettiği de öne sürüldü. Bu iddia ARD ve NDR'deki programlara konuşan Hildmann'ın eski dava arkadaşı Kai Enderes'e ait. Enderes eski Başsavcılık çalışanın Hildmann hakkındaki yakalama kararını da Hildmann'a aktardığını savundu. Daha önce Alman medyasında Hildmann'ın hakkındaki soruşturma ve tutuklama kararı konusunda önceden uyarıldığı, savcılıkta bir köstebek olduğu iddiaları yer almıştı.
Berlin Başsavcılığı söz konusu olayın ardından gelecekte belgelere kimin ne zaman ulaştığını denetleyen bir sistem kurmayı planlıyor. Başsavcılık ayrıca hassasiyet gerektiren soruşturmalarda yetkisi olmayan çalışanların belgelere erişiminin nasıl engelleneceğini de araştırıyor.
Hildmann'a bilgi sızdırdığı iddia edilen eski Başsavcılık çalışanı M. ARD ve NDR'in suçlamalarına dair sorulara yanıt vermedi.
Attila Hildmann Almanya'da koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri protesto gösterilerinde adı sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Aşırı sağcı, Yahudi düşmanı görüşlerinin yanı sıra koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileriyle tanınıyor.
Almanya'da aşırı sağcı 'Gruppe S'in (S Grubu) 12 üyesi hakkındaki dava - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2021
DÜNYA
Almanya'da aşırı sağcı 'Gruppe S' davası: 'Siyasiler, sığınmacılar, Müslümanlara saldırıp içsavaş çıkarmayı planladılar'
13 Nisan, 22:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:00Abdulfettah Burhan: Sudan, Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin planlarını değiştirmedi
17:58AK Partili Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz
17:51ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
17:43Cengiz Ünder, Marsilya taraftarını Beşiktaş taraftarına benzetti
17:36Moskova’da yetkililer şantiyelerdeki yabancı işgücünden vazgeçmek istiyor
17:25Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza
17:22BM Genel Sekreteri'nden iklim zirvesinde liderlere uyarı: Kendi mezarımızı kazıyoruz
17:16Daha önce 5'er kez girdikleri ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandılar
17:08Poklonskaya: Ukrayna’nın tehditlerinden korkmuyorum
17:02AK Partili Özhaseki: Anketlerde AK Parti açık ara önde
17:00Moldova: Rusya'yla borç geri ödemesi anlaşması imzalanacak
16:59Irkçılık karşıtı profesör, beyazların kabul almak için siyah oldukları yalanını söylediğini savundu
16:58Alman basını: Berlin Başsavcılığı çalışanı, Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı
16:5725 kilo eroinle yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı
16:52Erdoğan-Biden görüşmesi Türkiye’nin beklentilerini karşıladı mı?
16:42Ukraynalı vekil, Türkiye'den gelen 'tenkit' sonrasında Zelenskiy'i tiye aldı
16:39Gates ve Bezos'un süper yatlarla yaptığı Türkiye tatili iklim aktivistlerinin tepkisini çekti
16:37Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde mesai uzatıldı
16:36LPG'ye 49 kuruş zam
16:29PUBG Mobile'dan Liverpool ile işbirliği: Online oyun ve futbol dünyasını iç içe geçirmek istiyoruz