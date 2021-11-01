Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/bidendan-iklim-zirvesinde-dunya-tarihinde-bir-donum-noktasindayiz-uyarisi-1050384216.html
Biden'dan iklim zirvesinde 'dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız' uyarısı
Biden'dan iklim zirvesinde 'dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız' uyarısı
ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin halihazırda dünyaya büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız"... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:32+0300
2021-11-01T19:32+0300
dünya
çevre
abd
joe biden
birleşmiş milletler (bm)
kriz
açıklama
zirve
iklim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049090679_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_aeea6c566f089ebffd19ba8c3405966d.jpg
Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğini 'varoluşsal bir tehdit' olarak nitelendirdi.Zirveye katılan liderleri, iklim değişikliği ile ilgili sert adımlar atmak için kısıtlı bir zaman olduğu konusunda uyaran Biden, "Açıkça söylemek gerekirse, tarihin gözlerinin üzerimizde olduğu ve önümüzde derin soruların olduğu bir zamanda toplandık. Konu basit. Harekete geçecek miyiz ve gerekeni yapacak mıyız? Önümüzdeki büyük fırsatı kullanacak mıyız, ya da gelecek nesilleri acı çekmeye mahkum mu edeceğiz?" sorularını yöneltti.'İklim değişikliği dünyayı mahvediyor'Glasgow'da yapılan zirvenin, gelecek için daha azimle savaşma konusunda bir ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurgulayan Biden, "İklim değişikliği, dünyayı mahvediyor ve insanların yaşamını tehlikeye atıyor. Ülkelere trilyonlarca dolara mal oluyor" ifadesini kullandı.Biden, iklim değişikliği nedeniyle rekor seviyelerdeki sıcaklık ve kuraklığın orman yangınlarını tetiklediğini, son yılların en büyük fırtınalarının yaşandığını ve bunların hepsinin ABD'yi etkilediğini belirterek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Kendimize yatırım yapma ve adil temiz enerjili bir gelecek inşa etme, bu süreçte de dünyada milyonlarca iyi maaşlı iş olanağı açma imkanımız var" diye konuştu.Biden'dan gelişmekte olan ülkelere finansman mesajıGelişmekte olan ülkelere temiz enerjiye geçiş süreçlerini hızlandırmak için yardım etmek istediklerini dile getiren Biden, "Bunu yapmak, bizim zorunluluğumuz" dedi.Yönetiminin, ABD'nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanını 2024'e kadar 4 katına çıkarmak için Kongre ile çalıştıklarını aktaran Biden, "Herkesin görevinin başında olması gerektiği bu çabada, mali seferberlik çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-erdogan-biden-gorusmesini-degerlendirdi--1050383848.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049090679_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_856b65f1eb2f71202daadc647ee21653.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, abd, joe biden, birleşmiş milletler (bm), kriz, açıklama, zirve, iklim

Biden'dan iklim zirvesinde 'dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız' uyarısı

19:32 01.11.2021
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden - BM
ABD Başkanı Joe Biden - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin halihazırda dünyaya büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız" uyarısında bulundu.
Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğini 'varoluşsal bir tehdit' olarak nitelendirdi.
Zirveye katılan liderleri, iklim değişikliği ile ilgili sert adımlar atmak için kısıtlı bir zaman olduğu konusunda uyaran Biden, "Açıkça söylemek gerekirse, tarihin gözlerinin üzerimizde olduğu ve önümüzde derin soruların olduğu bir zamanda toplandık. Konu basit. Harekete geçecek miyiz ve gerekeni yapacak mıyız? Önümüzdeki büyük fırsatı kullanacak mıyız, ya da gelecek nesilleri acı çekmeye mahkum mu edeceğiz?" sorularını yöneltti.

'İklim değişikliği dünyayı mahvediyor'

Glasgow'da yapılan zirvenin, gelecek için daha azimle savaşma konusunda bir ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurgulayan Biden, "İklim değişikliği, dünyayı mahvediyor ve insanların yaşamını tehlikeye atıyor. Ülkelere trilyonlarca dolara mal oluyor" ifadesini kullandı.
Biden, iklim değişikliği nedeniyle rekor seviyelerdeki sıcaklık ve kuraklığın orman yangınlarını tetiklediğini, son yılların en büyük fırtınalarının yaşandığını ve bunların hepsinin ABD'yi etkilediğini belirterek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Kendimize yatırım yapma ve adil temiz enerjili bir gelecek inşa etme, bu süreçte de dünyada milyonlarca iyi maaşlı iş olanağı açma imkanımız var" diye konuştu.
Recep Tayyip Erdoğan- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
DÜNYA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi
19:18

Biden'dan gelişmekte olan ülkelere finansman mesajı

Gelişmekte olan ülkelere temiz enerjiye geçiş süreçlerini hızlandırmak için yardım etmek istediklerini dile getiren Biden, "Bunu yapmak, bizim zorunluluğumuz" dedi.
Yönetiminin, ABD'nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanını 2024'e kadar 4 katına çıkarmak için Kongre ile çalıştıklarını aktaran Biden, "Herkesin görevinin başında olması gerektiği bu çabada, mali seferberlik çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:05Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı
21:00AB Komisyonu Başkanı: Küresel karbon piyasası kurulsun
20:52New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık iznine' çıktı
20:31ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
20:15Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 can kaybı yaşandı
20:09Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmelerini uzattı
20:08Afyonkarahisar'ın 'göce köftesi' tescillendi
20:01Rusya ve Zimbabve uzayda işbirliği yapacak
19:56TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı
19:56Macron, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi
19:51Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi
19:46Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı
19:44PKK'lı Kalkan: Avrupa'dan, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu
19:41BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz hükûmetin değil, yanlışları bize yüklemeyin
19:32Biden'dan iklim zirvesinde 'dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız' uyarısı
19:26Adalet Bakanı Gül: Ötekileştiren, makbul vatandaş ayrımı yapan devlet, hukuk devleti olamaz
19:23İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor
19:18ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi
19:15Vasiliy Akimkin: Rusya'da delta türünün 10 çeşidi var
19:10Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Delta yüzünden hastaneye yatış sayısı arttı