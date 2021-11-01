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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211101/binance-tum-para-cekme-islemlerini-gecici-olarak-durdurdu-1050375666.html
Binance, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu
Binance, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu
Kripto para borsası Binance, tüm para çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T15:57+0300
2021-11-01T15:57+0300
2021-11-01T16:02+0300
ekonomi
dondurma
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işlem
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Binance'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm işlemlerin geçici süreliğine durdurulduğu bilgisi paylaşıldı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde çalışıyor" ifadeleri yer aldı.
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dondurma, borsa, bitcoin, bitcoin classic (btc), kripto para, binance, işlem
Binance, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu 15:57 01.11.2021 (güncellendi: 16:02 01.11.2021)
Kripto para borsası Binance, tüm para çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Binance'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm işlemlerin geçici süreliğine durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda,
"Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde çalışıyor" ifadeleri yer aldı.