https://tr.sputniknews.com/20211101/binance-tum-para-cekme-islemlerini-gecici-olarak-durdurdu-1050375666.html

Binance, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu

Binance, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu

Kripto para borsası Binance, tüm para çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:57+0300

2021-11-01T15:57+0300

2021-11-01T16:02+0300

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Binance'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm işlemlerin geçici süreliğine durdurulduğu bilgisi paylaşıldı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

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