Bir göründü, pir göründü: Melania Trump yine 'memnun değil'

Eski ABD First Lady'si Melania Trump'ın, eşi Donald Trump ile birlikteliğinden hoşnutsuz olduğunu düşündüren jestleri ve zoraki el tutuşmalarıyla birçok kez gündem oldu. Çift cumartesi günü Houston Astros ve Atlanta Braves beyzbol takımları arasındaki müsabakayı izledi, ırkçı bulunduğu için tepki gösterilen 'Tomahawk chop' (Tomahawk pirzola) seremonisine de katıldı. Böylece nisandan bu yana ilk kez kameralar karşısına geçen Melania Trump'ın, eşiyle yan yana kalabalığa el sallarken gülümsediği ama bir ara kafasını çevirdiği andaki yüz ifadesi sosyal medyada yine hoşnutsuzluk olarak yorumlandı.
ABD'nin eski başkanı Donald Trump ile eşi Melania uzun süre sonra ilk kez yan yana görüntülendi. Bu durum çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanlamış olsa da Melania Trump dikkat çeken yüz ifadesiyle yine çok konuşuldu.
Eski ABD First Lady'si Melania Trump'ın, eşi Donald Trump ile birlikteliğinden hoşnutsuz olduğunu düşündüren jestleri ve zoraki el tutuşmalarıyla birçok kez gündem oldu.
Çift cumartesi günü Houston Astros ve Atlanta Braves beyzbol takımları arasındaki müsabakayı izledi, ırkçı bulunduğu için tepki gösterilen 'Tomahawk chop' (Tomahawk pirzola) seremonisine de katıldı.
Böylece nisandan bu yana ilk kez kameralar karşısına geçen Melania Trump'ın, eşiyle yan yana kalabalığa el sallarken gülümsediği ama bir ara kafasını çevirdiği andaki yüz ifadesi sosyal medyada yine hoşnutsuzluk olarak yorumlandı.