https://tr.sputniknews.com/20211101/bitliste-64-kacak-gocmen-yakalandi-1050388867.html

Bitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis’te jandarma ekiplerinin şok yol kontrol uygulamasında iki minibüs ve dört otomobilde 64 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T23:08+0300

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türkiye

bitlis

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kaçak

kaçak göç

kaçak göçmenler

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar yol kontrol noktasında şok yol kontrol uygulaması icra edildi. Yapılan uygulamada iki minibüs ve dört otomobilde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 51 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 araç sürücüsü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Yakalanan 64 düzensiz göçmenin ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

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