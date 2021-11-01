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https://tr.sputniknews.com/20211101/bm-genel-sekreterinden-iklim-zirvesinde-liderlere-uyari-kendi-mezarimizi-kaziyoruz--1050380166.html
BM Genel Sekreteri'nden iklim zirvesinde liderlere uyarı: Kendi mezarımızı kazıyoruz
BM Genel Sekreteri'nden iklim zirvesinde liderlere uyarı: Kendi mezarımızı kazıyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karbon ile kendimizi öldürmeye, doğaya tuvaletmiş gibi davranmaya artık son verelim. Kendi... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T17:22+0300
2021-11-01T17:27+0300
dünya
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
glasgow
iklim krizi
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İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, fosil yakıtlara bağımlılığın insanlığı uçurumun kenarına ittiğini söyledi.Guterres, insanlığın önünde, iklim değişikliğini durdurmak ya da iklim değişikliğinin kurbanı olmaktan başka seçenek kalmadığına dikkati çekerek, "Karbon ile kendimizi öldürmeye, doğaya tuvaletmiş gibi davranmaya artık son verelim. Kendi mezarlarımızı kazıyoruz" uyarısında bulundu.İklim değişikliğiyle mücadelenin başarısız olması 'idam cezası' anlamına geliyorDünyanın iklim krizi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yapan Guterres, en iyi senaryo ile bile küresel sıcaklık artışının, yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin üzerine çıkacağını dile getirdi.Guterres, iklim değişikliğiyle mücadelenin başarısız olmasının 'idam cezası' anlamı geldiğini belirterek, "Bilim, çok açık bir şekilde bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. İlk olarak küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutmalıyız" ifadesini kullandı.Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin özel bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Guterres, gelişmiş ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmeleri çağrısı yaptı.2030'a kadar yüzde 55 azaltılması gerekiyorParis İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1.5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesi gerekiyor.Küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılabilmesi için de sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211027/bm-dinozorundan-liderlere-iklim-krizine-ragmen-hukumetler-halkin-parasini-fosil-yakitlara-harciyor-1050222738.html
https://tr.sputniknews.com/20211021/belgeler-sizdi-bmnin-kritik-onemdeki-iklim-krizi-raporunu-degistirmek-icin-hukumetler-taarruzda-1050035807.html
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antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), glasgow, iklim krizi

BM Genel Sekreteri'nden iklim zirvesinde liderlere uyarı: Kendi mezarımızı kazıyoruz

17:22 01.11.2021 (güncellendi: 17:27 01.11.2021)
© AFP 2021 / PAUL ELLISBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karbon ile kendimizi öldürmeye, doğaya tuvaletmiş gibi davranmaya artık son verelim. Kendi mezarımızı kazıyoruz" dedi.
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, fosil yakıtlara bağımlılığın insanlığı uçurumun kenarına ittiğini söyledi.
Guterres, insanlığın önünde, iklim değişikliğini durdurmak ya da iklim değişikliğinin kurbanı olmaktan başka seçenek kalmadığına dikkati çekerek, "Karbon ile kendimizi öldürmeye, doğaya tuvaletmiş gibi davranmaya artık son verelim. Kendi mezarlarımızı kazıyoruz" uyarısında bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelenin başarısız olması 'idam cezası' anlamına geliyor

Dünyanın iklim krizi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yapan Guterres, en iyi senaryo ile bile küresel sıcaklık artışının, yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin üzerine çıkacağını dile getirdi.
Guterres, iklim değişikliğiyle mücadelenin başarısız olmasının 'idam cezası' anlamı geldiğini belirterek, "Bilim, çok açık bir şekilde bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. İlk olarak küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutmalıyız" ifadesini kullandı.
Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin özel bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Guterres, gelişmiş ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmeleri çağrısı yaptı.
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2030'a kadar yüzde 55 azaltılması gerekiyor

Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1.5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesi gerekiyor.
Küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılabilmesi için de sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması gerekiyor.


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