Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211101/boa-yilani-besleyen-kisiye-bin-730-lira-ceza-1050380387.html
Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza
Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza
Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen boa yılanını besleyen kişiye, bin 730 lira ceza kesildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T17:25+0300
2021-11-01T17:25+0300
yaşam
sakarya
evcil hayvan
mahkeme
ceza
para cezası
hayvan
boa yılanı
yılan
hayvan yasası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050380362_0:220:1200:895_1920x0_80_0_0_06ab74c9691763226c1f131fcdcaa947.jpg
Sakarya ve Mardin'de önceki gün gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 46 cep telefonu, IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ve 1 boa yılanı ele geçirildi. 10 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.Sakarya Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, boa yılanı besleyen kişi hakkında da işlem yaptı. İsmi açıklanmayan kişiye izinsiz yaban hayvanı bulundurması nedeniyle 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında bin 730 lira ceza kesildi. El konulan boa yılanı ise hayvanat bahçesine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/besledigi-boa-yilanini-satisa-cikaran-kadin-beraat-etti-bana-zarar-verir-diye-korktum-1049173123.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050380362_0:107:1200:1007_1920x0_80_0_0_0c9db12654fcd0b5feae35bc380b408a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sakarya, evcil hayvan, mahkeme, ceza, para cezası, hayvan, boa yılanı, yılan, hayvan yasası

Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza

17:25 01.11.2021
© DHABoa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza
Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
Abone ol
Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen boa yılanını besleyen kişiye, bin 730 lira ceza kesildi.
Sakarya ve Mardin'de önceki gün gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 46 cep telefonu, IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ve 1 boa yılanı ele geçirildi. 10 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.
Sakarya Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, boa yılanı besleyen kişi hakkında da işlem yaptı. İsmi açıklanmayan kişiye izinsiz yaban hayvanı bulundurması nedeniyle 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında bin 730 lira ceza kesildi. El konulan boa yılanı ise hayvanat bahçesine teslim edildi.
Antalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
YAŞAM
Beslediği boa yılanını satışa çıkaran kadın beraat etti: 'Bana zarar verir diye korktum'
23 Eylül, 11:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:00Abdulfettah Burhan: Sudan, Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin planlarını değiştirmedi
17:58AK Partili Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz
17:51ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü
17:43Cengiz Ünder, Marsilya taraftarını Beşiktaş taraftarına benzetti
17:36Moskova’da yetkililer şantiyelerdeki yabancı işgücünden vazgeçmek istiyor
17:25Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza
17:22BM Genel Sekreteri'nden iklim zirvesinde liderlere uyarı: Kendi mezarımızı kazıyoruz
17:16Daha önce 5'er kez girdikleri ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandılar
17:08Poklonskaya: Ukrayna’nın tehditlerinden korkmuyorum
17:02AK Partili Özhaseki: Anketlerde AK Parti açık ara önde
17:00Moldova: Rusya'yla borç geri ödemesi anlaşması imzalanacak
16:59Irkçılık karşıtı profesör, beyazların kabul almak için siyah oldukları yalanını söylediğini savundu
16:58Alman basını: Berlin Başsavcılığı çalışanı, Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı
16:5725 kilo eroinle yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı
16:52Erdoğan-Biden görüşmesi Türkiye’nin beklentilerini karşıladı mı?
16:42Ukraynalı vekil, Türkiye'den gelen 'tenkit' sonrasında Zelenskiy'i tiye aldı
16:39Gates ve Bezos'un süper yatlarla yaptığı Türkiye tatili iklim aktivistlerinin tepkisini çekti
16:37Yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için vergi dairelerinde mesai uzatıldı
16:36LPG'ye 49 kuruş zam
16:29PUBG Mobile'dan Liverpool ile işbirliği: Online oyun ve futbol dünyasını iç içe geçirmek istiyoruz