https://tr.sputniknews.com/20211101/boa-yilani-besleyen-kisiye-bin-730-lira-ceza-1050380387.html

Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza

Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza

Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen boa yılanını besleyen kişiye, bin 730 lira ceza kesildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T17:25+0300

2021-11-01T17:25+0300

2021-11-01T17:25+0300

yaşam

sakarya

evcil hayvan

mahkeme

ceza

para cezası

hayvan

boa yılanı

yılan

hayvan yasası

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Sakarya ve Mardin'de önceki gün gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 46 cep telefonu, IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ve 1 boa yılanı ele geçirildi. 10 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.Sakarya Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, boa yılanı besleyen kişi hakkında da işlem yaptı. İsmi açıklanmayan kişiye izinsiz yaban hayvanı bulundurması nedeniyle 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında bin 730 lira ceza kesildi. El konulan boa yılanı ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/besledigi-boa-yilanini-satisa-cikaran-kadin-beraat-etti-bana-zarar-verir-diye-korktum-1049173123.html

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