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https://tr.sputniknews.com/20211101/bolsonaronun-korumasi-g20de-brezilyali-gazetecilere-siddet-uyguladi-1050366079.html
'Bolsonaro'nun koruması, G20 Zirvesi'nde Brezilyalı gazetecilere şiddet uyguladı'
'Bolsonaro'nun koruması, G20 Zirvesi'nde Brezilyalı gazetecilere şiddet uyguladı'
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korumasının, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T12:35+0300
2021-11-01T12:37+0300
dünya
brezilya
şiddet
gazeteci
koruma
jair bolsonaro
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Yerel basın, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korumasının, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilere şiddet uyguladığını öne sürdü.O Globo gazetesinde yer alan haberde, Globo TV muhabiri Leonardo Monteiro'nun Bolsonaro'ya zirvede neden herhangi bir etkinliğe katılmadığı yönündeki sorusunun ardından koruma tarafından itildiği ve yumruklandığı belirtildi.UOL muhabiri Jamil Chade tarafından çekilen bir videoda da, güvenlik görevlilerinin basın mensuplarını ittiği ve Bolsonaro taraftarlarının gazetecilere küfürler savurduğu görülüyor.Öte yandan haberde, Bolsonaro'nun güvenliğini sağlama görevinin İtalyanlara verildiği bilgisi yer aldı.Breziya Devlet Başkanlığı Ofisi, konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.Globo televizyonundan yapılan yazılı açıklamada ise muhabiri Leonardo Monteiro'ya ve Roma'daki diğer meslektaşlarına yönelik saldırganlığı şiddetle kınadığını kaydederek sorumlulara gereken cezanın verilmesini talep etti.Bunun yanı sıra G20 Zirvesi'nden gelen görüntüler, Bolsonaro'nun oldukça yalnız kaldığını gösterdi.Gazeteci Jamil Chade'nin videosunda Bolsonaro'nun, liderler odanın diğer tarafında kendi aralarında sohbet ederken İtalyan garsonlarla sohbet ettiği fark ediliyor.Brezilya'daki Getulio Vargas Vakfı'ndan uluslararası ilişkiler alanında profesör Oliver Stuenkel, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bolsonaro'nun G20 konferans salonunda tek başına dolaşırken diğer dünya liderleriyle sohbet ettiği bu videoyu izlemesi acı verici ama Brezilya'nın dünyadaki konumunun çöküşünü yeteri kadar yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210922/bmde-maskesiz-asisiz-bolsonaro-etkisi--brezilya-heyetindeki-saglik-bakani-kovide-yakalandi-1049134129.html
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brezilya, şiddet, gazeteci, koruma, jair bolsonaro

'Bolsonaro'nun koruması, G20 Zirvesi'nde Brezilyalı gazetecilere şiddet uyguladı'

12:35 01.11.2021 (güncellendi: 12:37 01.11.2021)
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneBrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korumasının, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı.
Yerel basın, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korumasının, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilere şiddet uyguladığını öne sürdü.
O Globo gazetesinde yer alan haberde, Globo TV muhabiri Leonardo Monteiro'nun Bolsonaro'ya zirvede neden herhangi bir etkinliğe katılmadığı yönündeki sorusunun ardından koruma tarafından itildiği ve yumruklandığı belirtildi.
UOL muhabiri Jamil Chade tarafından çekilen bir videoda da, güvenlik görevlilerinin basın mensuplarını ittiği ve Bolsonaro taraftarlarının gazetecilere küfürler savurduğu görülüyor.
Öte yandan haberde, Bolsonaro'nun güvenliğini sağlama görevinin İtalyanlara verildiği bilgisi yer aldı.
Breziya Devlet Başkanlığı Ofisi, konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.
Globo televizyonundan yapılan yazılı açıklamada ise muhabiri Leonardo Monteiro'ya ve Roma'daki diğer meslektaşlarına yönelik saldırganlığı şiddetle kınadığını kaydederek sorumlulara gereken cezanın verilmesini talep etti.
Bunun yanı sıra G20 Zirvesi'nden gelen görüntüler, Bolsonaro'nun oldukça yalnız kaldığını gösterdi.
Gazeteci Jamil Chade'nin videosunda Bolsonaro'nun, liderler odanın diğer tarafında kendi aralarında sohbet ederken İtalyan garsonlarla sohbet ettiği fark ediliyor.
Brezilya'daki Getulio Vargas Vakfı'ndan uluslararası ilişkiler alanında profesör Oliver Stuenkel, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bolsonaro'nun G20 konferans salonunda tek başına dolaşırken diğer dünya liderleriyle sohbet ettiği bu videoyu izlemesi acı verici ama Brezilya'nın dünyadaki konumunun çöküşünü yeteri kadar yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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