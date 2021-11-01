https://tr.sputniknews.com/20211101/bolsonaronun-korumasi-g20de-brezilyali-gazetecilere-siddet-uyguladi-1050366079.html

'Bolsonaro'nun koruması, G20 Zirvesi'nde Brezilyalı gazetecilere şiddet uyguladı'

'Bolsonaro'nun koruması, G20 Zirvesi'nde Brezilyalı gazetecilere şiddet uyguladı'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korumasının, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T12:35+0300

2021-11-01T12:35+0300

2021-11-01T12:37+0300

dünya

brezilya

şiddet

gazeteci

koruma

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050366040_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_320fe82fd46d749a75b37bd7a2a39a3e.jpg

Yerel basın, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korumasının, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilere şiddet uyguladığını öne sürdü.O Globo gazetesinde yer alan haberde, Globo TV muhabiri Leonardo Monteiro'nun Bolsonaro'ya zirvede neden herhangi bir etkinliğe katılmadığı yönündeki sorusunun ardından koruma tarafından itildiği ve yumruklandığı belirtildi.UOL muhabiri Jamil Chade tarafından çekilen bir videoda da, güvenlik görevlilerinin basın mensuplarını ittiği ve Bolsonaro taraftarlarının gazetecilere küfürler savurduğu görülüyor.Öte yandan haberde, Bolsonaro'nun güvenliğini sağlama görevinin İtalyanlara verildiği bilgisi yer aldı.Breziya Devlet Başkanlığı Ofisi, konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.Globo televizyonundan yapılan yazılı açıklamada ise muhabiri Leonardo Monteiro'ya ve Roma'daki diğer meslektaşlarına yönelik saldırganlığı şiddetle kınadığını kaydederek sorumlulara gereken cezanın verilmesini talep etti.Bunun yanı sıra G20 Zirvesi'nden gelen görüntüler, Bolsonaro'nun oldukça yalnız kaldığını gösterdi.Gazeteci Jamil Chade'nin videosunda Bolsonaro'nun, liderler odanın diğer tarafında kendi aralarında sohbet ederken İtalyan garsonlarla sohbet ettiği fark ediliyor.Brezilya'daki Getulio Vargas Vakfı'ndan uluslararası ilişkiler alanında profesör Oliver Stuenkel, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bolsonaro'nun G20 konferans salonunda tek başına dolaşırken diğer dünya liderleriyle sohbet ettiği bu videoyu izlemesi acı verici ama Brezilya'nın dünyadaki konumunun çöküşünü yeteri kadar yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210922/bmde-maskesiz-asisiz-bolsonaro-etkisi--brezilya-heyetindeki-saglik-bakani-kovide-yakalandi-1049134129.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brezilya, şiddet, gazeteci, koruma, jair bolsonaro