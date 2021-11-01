CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susmak zorunda kalacak

Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. 'İktidarın, Cumhuriyet’in kurucu önderi Atatürk’ün ismini ve izlerini silme çabalarının nafile arayışlar' olduğunu söyleyen Toprak, "29 Ekim’de emrindeki tüm kurumları yine bu görevde seferber eden iktidarın Anıtkabir’deki resmi törenlere medya sansürü getirmesi, çaresizliğin göstergesidir. Kontrolündeki medya ve biatçı yazarlarıyla her gün CHP’ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulması, iktidardaki çözülmeyi, kaygı-korku ve iktidarı kaybetme telaşını doğruluyor" diye konuştu. "Siyaseten söyleyecek yeni sözü kalmayan, kendi kendisinden bile umudunu kesmiş iktidar ittifakı ve medyasının, emrindeki kalemlerin, tüm bu akıl almaz çabaları boşuna" diyen Toprak, şu ifadeleri kullandı: "Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklandığında herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak."
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak” dedi.
Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
'İktidarın, Cumhuriyet’in kurucu önderi Atatürk’ün ismini ve izlerini silme çabalarının nafile arayışlar' olduğunu söyleyen Toprak, "29 Ekim’de emrindeki tüm kurumları yine bu görevde seferber eden iktidarın Anıtkabir’deki resmi törenlere medya sansürü getirmesi, çaresizliğin göstergesidir. Kontrolündeki medya ve biatçı yazarlarıyla her gün CHP’ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulması, iktidardaki çözülmeyi, kaygı-korku ve iktidarı kaybetme telaşını doğruluyor" diye konuştu.
"Siyaseten söyleyecek yeni sözü kalmayan, kendi kendisinden bile umudunu kesmiş iktidar ittifakı ve medyasının, emrindeki kalemlerin, tüm bu akıl almaz çabaları boşuna" diyen Toprak, şu ifadeleri kullandı:
"Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklandığında herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak."