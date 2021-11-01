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CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susmak zorunda kalacak
CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susmak zorunda kalacak
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve cumhurbaşkanı adayı açıklandığında... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T15:14+0300
2021-11-01T15:14+0300
politika
chp
erdoğan toprak
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. 'İktidarın, Cumhuriyet’in kurucu önderi Atatürk’ün ismini ve izlerini silme çabalarının nafile arayışlar' olduğunu söyleyen Toprak, "29 Ekim’de emrindeki tüm kurumları yine bu görevde seferber eden iktidarın Anıtkabir’deki resmi törenlere medya sansürü getirmesi, çaresizliğin göstergesidir. Kontrolündeki medya ve biatçı yazarlarıyla her gün CHP’ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulması, iktidardaki çözülmeyi, kaygı-korku ve iktidarı kaybetme telaşını doğruluyor" diye konuştu. "Siyaseten söyleyecek yeni sözü kalmayan, kendi kendisinden bile umudunu kesmiş iktidar ittifakı ve medyasının, emrindeki kalemlerin, tüm bu akıl almaz çabaları boşuna" diyen Toprak, şu ifadeleri kullandı: "Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklandığında herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak."
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chp, erdoğan toprak, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi

CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susmak zorunda kalacak

15:14 01.11.2021
© Fotoğraf : TwitterErdoğan Toprak
Erdoğan Toprak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak” dedi.
Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
'İktidarın, Cumhuriyet’in kurucu önderi Atatürk’ün ismini ve izlerini silme çabalarının nafile arayışlar' olduğunu söyleyen Toprak, "29 Ekim’de emrindeki tüm kurumları yine bu görevde seferber eden iktidarın Anıtkabir’deki resmi törenlere medya sansürü getirmesi, çaresizliğin göstergesidir. Kontrolündeki medya ve biatçı yazarlarıyla her gün CHP’ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulması, iktidardaki çözülmeyi, kaygı-korku ve iktidarı kaybetme telaşını doğruluyor" diye konuştu.
"Siyaseten söyleyecek yeni sözü kalmayan, kendi kendisinden bile umudunu kesmiş iktidar ittifakı ve medyasının, emrindeki kalemlerin, tüm bu akıl almaz çabaları boşuna" diyen Toprak, şu ifadeleri kullandı:
"Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklandığında herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak."
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