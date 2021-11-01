https://tr.sputniknews.com/20211101/chpli-toprak-cumhurbaskani-adayi-aciklandiginda-herkes-susmak-zorunda-kalacak-1050373654.html

CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susmak zorunda kalacak

CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susmak zorunda kalacak

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve cumhurbaşkanı adayı açıklandığında... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:14+0300

2021-11-01T15:14+0300

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politika

chp

erdoğan toprak

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. 'İktidarın, Cumhuriyet’in kurucu önderi Atatürk’ün ismini ve izlerini silme çabalarının nafile arayışlar' olduğunu söyleyen Toprak, "29 Ekim’de emrindeki tüm kurumları yine bu görevde seferber eden iktidarın Anıtkabir’deki resmi törenlere medya sansürü getirmesi, çaresizliğin göstergesidir. Kontrolündeki medya ve biatçı yazarlarıyla her gün CHP’ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulması, iktidardaki çözülmeyi, kaygı-korku ve iktidarı kaybetme telaşını doğruluyor" diye konuştu. "Siyaseten söyleyecek yeni sözü kalmayan, kendi kendisinden bile umudunu kesmiş iktidar ittifakı ve medyasının, emrindeki kalemlerin, tüm bu akıl almaz çabaları boşuna" diyen Toprak, şu ifadeleri kullandı: "Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklandığında herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak."

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2021

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chp, erdoğan toprak, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi