Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/cin-devlet-baskani-siden-g20-liderler-zirvesinde-iklim-degisikligiyle-mucadele-mesaji-1050358446.html
Çin Devlet Başkanı Şi'den G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadele mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi'den G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadele mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliği ve enerji sorunları konusunda somut adımlar atılması çağrısı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T08:16+0300
2021-11-01T08:15+0300
dünya
çin
şi cinping
mesaj
g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1049001121_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_c754f946d6990725850d6fffe2a104db.jpg
Zirveye Pekin'den canlı video bağlantısı ile katılan Devlet Başkanı Şi, yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin iklim konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gelişmekte olan ülkelere destek olması gerektiğini vurguladı.G20 ülkelerinin çevreyle uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmesi gerektiğini belirten Şi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ortak ama farklılaşmış sorumluluk anlayışı çerçevesinde uygulanması çağrısında bulundu.Şi, gelişmiş ülkelerin karbon salımını azaltma konusunda örnek olması, gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve kapasite inşasını konusunda destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.Çin Devlet Başkanı'nın sözlerinin İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının başladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.Çin hükûmeti, 14. 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon salımı miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 artırmayı amaçlıyor. Ülke 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek 'karbon nötr olmayı' hedefliyor.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1049001121_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_7ae862510127bddeb1640046afca1aa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, şi cinping, mesaj, g20

Çin Devlet Başkanı Şi'den G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadele mesajı

08:16 01.11.2021
© REUTERS / Jason LeeŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Jason Lee
Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliği ve enerji sorunları konusunda somut adımlar atılması çağrısı yaptı.
Zirveye Pekin'den canlı video bağlantısı ile katılan Devlet Başkanı Şi, yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin iklim konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gelişmekte olan ülkelere destek olması gerektiğini vurguladı.
G20 ülkelerinin çevreyle uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmesi gerektiğini belirten Şi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ortak ama farklılaşmış sorumluluk anlayışı çerçevesinde uygulanması çağrısında bulundu.
Şi, gelişmiş ülkelerin karbon salımını azaltma konusunda örnek olması, gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve kapasite inşasını konusunda destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Çin Devlet Başkanı'nın sözlerinin İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının başladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.
Çin hükûmeti, 14. 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon salımı miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 artırmayı amaçlıyor. Ülke 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek 'karbon nötr olmayı' hedefliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:16Çin Devlet Başkanı Şi'den G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadele mesajı
07:47Meteoroloji'den Türkiye'nin her bölgesi için yağış uyarısı
07:36İstanbul'da hostes, kumardan kazandıkları para için kabin amirinin evini yağmaladı
06:5517 yaşında, 129 suç kaydı var: Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı
06:43New York'taki okullarda 'Squid Game' kostümü giymek yasaklandı
05:56Güneş’teki patlamadan kaynaklanan dev manyetik fırtına dünyayı etkisi altına aldı
05:43Komşular arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
05:22İspanya’daki boğa koşusunda bir kişi yaşamını yitirdi
05:04New York Times: Beyaz Saray siber güvenlik konusunda Kremlin ile gizli görüşmeler yapıyor
04:39'Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu: Soğanlı mı, soğansız mı?
04:23Konya’da Hristiyanların kutsal mekanı 'Listra Antik Kenti' kazıları başlıyor
04:03Ankara'da baraj doluluk oranı 9.04'e düştü
03:32Doğalgaz sanayi tarifesine yüzde 49 zam yapıldı
03:20Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırdı
02:51Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
02:30Lavrov: Biden ile Rusya ve ABD liderlerinin temaslarını görüştüm, mesajını Putin'e ilettim
02:06Oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
01:51Rus Dışişleri: Lavrov ve İtalyan mevkidaşı G20’de Libya ve Afganistan’ı görüştü
01:25İngiltere’de iki tren çarpıştı: 12 yaralı
00:30Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye döndü