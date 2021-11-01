https://tr.sputniknews.com/20211101/cinli-firma-tesla-ile-3-yillik-tedarik-sozlesmesi-imzaladi-1050370828.html

Çinli firma, Tesla ile 3 yıllık tedarik sözleşmesi imzaladı

Çinli firma, Tesla ile 3 yıllık tedarik sözleşmesi imzaladı

Çinli Ganfeng Lithium firması, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya pil sınıfı lityum ürünleri tedarik etmeyi taahhüt eden 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T14:18+0300

2021-11-01T14:18+0300

2021-11-01T14:19+0300

ekonomi

çin

tesla

anlaşma

elektrikli otomobil

sözleşme

üretim

pil

elektrikli araç

firma

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Piyasa değerine göre dünyanın en büyük lityum şirketi olan Ganfeng, Tesla dahil olmak üzere elektrikli araç üreticilerine pil sınıfı lityum tedarik etmeye devam ediyor.Ganfeng tarafından yapılan açıklamada, Tesla ile imzalanan yeni sözleşmenin, şirketin 2022'den başlayarak 3 yıl boyunca Tesla'ya ürün sağlamasına izin verecegi belirtildi.Öte yandan, Ganfeng ile Tesla arasındaki sözleşme, bugün Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'na bildirildi.Ganfeng, artan lityum fiyatları ve güçlü talep sayesinde üçüncü çeyrek ve dokuz aylık net kârını yıllık bazda sırasıyla yüzde 507 ve yüzde 648 oranında artırarak bu yıl muhteşem kazançlar elde etmeyi başardı.Jiangxi merkezli firma ayrıca Ağustos ayında iki pil üretim projesine 8.4 milyar yuan (1.31 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.Ganfeng'in hisseleri ise bu yıl yüzde 60'tan fazla yükseldi ve bugün 162.1 yuan ile kapanış yaptı.

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