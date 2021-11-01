https://tr.sputniknews.com/20211101/cinli-firma-tesla-ile-3-yillik-tedarik-sozlesmesi-imzaladi-1050370828.html
Çinli firma, Tesla ile 3 yıllık tedarik sözleşmesi imzaladı
Çinli firma, Tesla ile 3 yıllık tedarik sözleşmesi imzaladı
Çinli Ganfeng Lithium firması, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya pil sınıfı lityum ürünleri tedarik etmeyi taahhüt eden 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T14:18+0300
2021-11-01T14:18+0300
2021-11-01T14:19+0300
ekonomi
çin
tesla
anlaşma
elektrikli otomobil
sözleşme
üretim
pil
elektrikli araç
firma
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Piyasa değerine göre dünyanın en büyük lityum şirketi olan Ganfeng, Tesla dahil olmak üzere elektrikli araç üreticilerine pil sınıfı lityum tedarik etmeye devam ediyor.Ganfeng tarafından yapılan açıklamada, Tesla ile imzalanan yeni sözleşmenin, şirketin 2022'den başlayarak 3 yıl boyunca Tesla'ya ürün sağlamasına izin verecegi belirtildi.Öte yandan, Ganfeng ile Tesla arasındaki sözleşme, bugün Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'na bildirildi.Ganfeng, artan lityum fiyatları ve güçlü talep sayesinde üçüncü çeyrek ve dokuz aylık net kârını yıllık bazda sırasıyla yüzde 507 ve yüzde 648 oranında artırarak bu yıl muhteşem kazançlar elde etmeyi başardı.Jiangxi merkezli firma ayrıca Ağustos ayında iki pil üretim projesine 8.4 milyar yuan (1.31 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.Ganfeng'in hisseleri ise bu yıl yüzde 60'tan fazla yükseldi ve bugün 162.1 yuan ile kapanış yaptı.
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çin, tesla, anlaşma, elektrikli otomobil, sözleşme, üretim, pil, elektrikli araç, firma, tedarik, ganfeng lithium
Çinli firma, Tesla ile 3 yıllık tedarik sözleşmesi imzaladı
14:18 01.11.2021 (güncellendi: 14:19 01.11.2021)
Çinli Ganfeng Lithium firması, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya pil sınıfı lityum ürünleri tedarik etmeyi taahhüt eden 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Piyasa değerine göre dünyanın en büyük lityum şirketi olan Ganfeng, Tesla dahil olmak üzere elektrikli araç üreticilerine pil sınıfı lityum tedarik etmeye devam ediyor.
Ganfeng tarafından yapılan açıklamada, Tesla ile imzalanan yeni sözleşmenin, şirketin 2022'den başlayarak 3 yıl boyunca Tesla'ya ürün sağlamasına izin verecegi belirtildi.
Öte yandan, Ganfeng ile Tesla arasındaki sözleşme, bugün Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'na bildirildi.
Ganfeng, artan lityum fiyatları ve güçlü talep sayesinde üçüncü çeyrek ve dokuz aylık net kârını yıllık bazda sırasıyla yüzde 507 ve yüzde 648 oranında artırarak bu yıl muhteşem kazançlar elde etmeyi başardı.
Jiangxi merkezli firma ayrıca Ağustos ayında iki pil üretim projesine 8.4 milyar yuan (1.31 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.
Ganfeng'in hisseleri ise bu yıl yüzde 60'tan fazla yükseldi ve bugün 162.1 yuan ile kapanış yaptı.