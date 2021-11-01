https://tr.sputniknews.com/20211101/diyarbakirda-hirsiz-sikayetinden-vazgecen-isyeri-sahibinden-sikayetci-oldu-1050361110.html

Suçüstü yakalanan hırsız, şikayetinden vazgeçen işyeri sahibinden şikayetçi oldu

Suçüstü yakalanan hırsız, şikayetinden vazgeçen işyeri sahibinden şikayetçi oldu

Diyarbakır’da bir berber dükkanının klima hortumlarını çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan hırsız, şikayetinden vazgeçen iş yeri sahibinden bu sefer de... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T10:52+0300

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türkiye

diyarbakır

polis

gözaltı

hırsızlık

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde yaşanan olayda, Bilal Daş’a ait bir berber dükkanında klima hortumlarını ve kablolarını gündüz vakti çalmaya çalışan G.G, çıkardığı seslerle işletme sahibinin dikkatini çekti. Kameradan çevreye bakan işletme sahibi Bilal Daş, klima motorunun etrafında birinin olduğunu fark etti. Koşarak şahsı yakalayan Daş, klima hortum ve kablolarını söktüğünü fark etti. Şahsı yakalayarak polisi arayan Daş, hırsızı polislere teslim etti. Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıs pişman olduğunu dile getirmesiyle işletme sahibi şikayetinden vazgeçti. İş yerine dönen Daş, polis ekipleri tarafından aranarak şahsın kendisinden şikayetçi olduğunu duyunca G.G.’yi darp ettiği iddiasıyla ifadesi alındı. İşletmeci, şahsın kaçmaya çalıştığı için yere yatırdığını ifadesinde yer vererek G.G.’den vazgeçtiği şikayetinin devam ettirilmesini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Çıkarıldığı mahkemelerce daha öncede denetim serbestliği olan şahıs G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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diyarbakır, polis, gözaltı, hırsızlık