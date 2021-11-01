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https://tr.sputniknews.com/20211101/doviz-kurlari-yeni-haftaya-yatay-seyirle-basladi-dolar-959-1050358828.html
Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı: Dolar 9.59
Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı: Dolar 9.59
Dolar/TL kuru, haftaya 9.59 seviyesinde başladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T09:29+0300
2021-11-01T09:30+0300
ekonomi
dolar
döviz
dolar/tl
döviz kurları
döviz kuru
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Döviz kurları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.Dolar/TL kuru 9.59 liradan yeni haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 9,60 seviyesinden kapatmıştı.Euro/TL ise yeni haftanın ilk işlem gününe 11.08'den başlarken, geçtiğimiz haftayı 11.10 seviyesinden kapatmıştı.
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dolar, döviz, dolar/tl, döviz kurları, döviz kuru

Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı: Dolar 9.59

09:29 01.11.2021 (güncellendi: 09:30 01.11.2021)
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar/TL kuru, haftaya 9.59 seviyesinde başladı.
Döviz kurları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.
Dolar/TL kuru 9.59 liradan yeni haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 9,60 seviyesinden kapatmıştı.
Euro/TL ise yeni haftanın ilk işlem gününe 11.08'den başlarken, geçtiğimiz haftayı 11.10 seviyesinden kapatmıştı.
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