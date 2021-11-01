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https://tr.sputniknews.com/20211101/dun-tahliye-edilen-eski-sudan-disisleri-bakani-gandur-yeniden-tutuklandi-1050384667.html
Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı
Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı
Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, bu sabah yeniden cezaevine gönderildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:46+0300
2021-11-01T19:46+0300
dünya
sudan
gözaltı
gandur
tahliye
dışişleri bakanı
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Sudani Gazetesi, Gandur'un serbest bırakıldıktan saatler sonra yeniden tutuklandığını aktardı.Gazete, Gandur ile dün serbest kalan diğer isimlerin de içeri alındığını bildirdi.Askeri müdahaleyle 2019'da kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin Genel Başkanlığını da yürüten Gandur, dün akşam saatlerindeki tahliyesinin ardından evinde yaptığı açıklamada, siyasi partileri kapsamlı ulusal uzlaşıya çağırarak, "Ülkedeki siyasi krizin çözülebilmesi için tüm bileşenler arasında uzlaşı ve diyaloğa ihtiyaç duyuluyor" ifadesini kullanmıştı.Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başsavcı Mübarek Mahmud Osman'ı, kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre’nin Genel Başkanlığını da yürüten İbrahim Gandur'u tahliye etmesinin ardından görevden almıştı.Gandur, 2013-2015 yıllarında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, 2015-2018 yıllarında da Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü.Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı, 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelindeki rejim karşıtı protestoların ardından ordunun 11 Nisan 2019’daki müdahalesi sonucu sona ermiş, ardından Beşir’in başında olduğu iktidar partisi Ulusal Kongre kapatılmış, farklı gerekçelerle Beşir’e yakın onlarca isim tutuklanmıştı.Gandur’un yanı sıra Ulusal Kongre Partisi ve İslami Hareket mensubu birçok eski üst düzey isim, 29 Haziran 2020'de 'düşmanca eylemler planladıkları' gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından cezaevine gönderilmişti.Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'den sonra partinin başına geçen Gandur, tutuklanmasından günler önce Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçici hükümete sert eleştiriler yöneltiyordu.Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
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sudan, gözaltı, gandur, tahliye, dışişleri bakanı

Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı

19:46 01.11.2021
© AADün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı
Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, bu sabah yeniden cezaevine gönderildi.
Sudani Gazetesi, Gandur'un serbest bırakıldıktan saatler sonra yeniden tutuklandığını aktardı.
Gazete, Gandur ile dün serbest kalan diğer isimlerin de içeri alındığını bildirdi.
Askeri müdahaleyle 2019'da kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin Genel Başkanlığını da yürüten Gandur, dün akşam saatlerindeki tahliyesinin ardından evinde yaptığı açıklamada, siyasi partileri kapsamlı ulusal uzlaşıya çağırarak, "Ülkedeki siyasi krizin çözülebilmesi için tüm bileşenler arasında uzlaşı ve diyaloğa ihtiyaç duyuluyor" ifadesini kullanmıştı.
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başsavcı Mübarek Mahmud Osman'ı, kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre’nin Genel Başkanlığını da yürüten İbrahim Gandur'u tahliye etmesinin ardından görevden almıştı.
Gandur, 2013-2015 yıllarında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, 2015-2018 yıllarında da Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü.
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Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı, 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelindeki rejim karşıtı protestoların ardından ordunun 11 Nisan 2019’daki müdahalesi sonucu sona ermiş, ardından Beşir’in başında olduğu iktidar partisi Ulusal Kongre kapatılmış, farklı gerekçelerle Beşir’e yakın onlarca isim tutuklanmıştı.
Gandur’un yanı sıra Ulusal Kongre Partisi ve İslami Hareket mensubu birçok eski üst düzey isim, 29 Haziran 2020'de 'düşmanca eylemler planladıkları' gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından cezaevine gönderilmişti.
Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'den sonra partinin başına geçen Gandur, tutuklanmasından günler önce Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçici hükümete sert eleştiriler yöneltiyordu.
Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
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