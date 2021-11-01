https://tr.sputniknews.com/20211101/elektrikli-scooter-ile-hafif-ticari-aracin-altinda-kalan-guvenlik-gorevlisi-6-bin-lira-fatura-geldi-1050362423.html
Elektrikli scooter ile hafif ticari aracın altında kalan güvenlik görevlisi: 6 bin lira fatura geldi
Elektrikli scooter ile hafif ticari aracın altında kalan güvenlik görevlisi: 6 bin lira fatura geldi
Ümraniye’de elektrikli scooterla sokak içerisinde devriye atan güvenlik görevlisi, İBB’ye ait hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T11:25+0300
2021-11-01T11:25+0300
2021-11-01T11:25+0300
yaşam
istanbul
trafik kazası
ümraniye
scooter
kaza
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İstanbul Ümraniye'de, çift yönlü sokak içerisinde elektrikli scooter ile devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, karşı yönden hızla gelen 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki İBB hizmet aracının önüne doğru düştü. Geçen temmuz ayında meydana gelen kazada, hızla gelen ticari araç da duramayınca, Demirtaş aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Demirtaş, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Vücudunun sağ tarafını hissetmeyen ve 4 aydır iş göremeyen Demirtaş'ın 3 aydır fizik tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası çapraz bağları kopan Demirtaş'ın yeniden ameliyat olacağı da belirtildi. Sigortadan ceza geldiYoğun tedavi süreci sonrası ölümden dönen Demirtaş, kendisine çarpan İBB aracına ait sigorta firmasından gelen cezayla birlikte ikinci bir şoku yaşadı. İddiaya göre, sigorta firması, scooter sürücüsü Demirtaş'ın araçla çarpışması sonrası araçta oluşan 6 bin 500 liralık maddi hasarın ödenmesini talep etti.'6 bin 500 liralık fatura gönderdiler'Yaşanan kazaya ilişkin konuşan scooter sürücüsü Demirtaş, “Ümraniye'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığım kurumda scooterla devriye atarken karşıdan gelen aracın hızından kaçamadım. Araç beni altına alarak metrelerce sürükledi. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım. 15 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüm. 4 aydır iş göremiyorum. Sağ tarafımı zaten hissetmiyorum. Fizik tedavim devam ediyor. Bunların üzerine bir de evime karşı tarafa ait sigorta firmasından çarpışma anında araca zarar verdiğim gerekçesiyle bir fatura gönderildi. Benim hayatım söz konusu iken bu gelen 6 bin 500 liralık hasar talepleri gerçekten çok üzücü” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211026/umraniyede-scooter-kullanan-genc-kadinin-olumune-neden-olan-surucu-tutuklandi-1050206956.html
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istanbul, trafik kazası, ümraniye, scooter, kaza
Elektrikli scooter ile hafif ticari aracın altında kalan güvenlik görevlisi: 6 bin lira fatura geldi
Ümraniye’de elektrikli scooterla sokak içerisinde devriye atan güvenlik görevlisi, İBB’ye ait hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi.
İstanbul Ümraniye'de, çift yönlü sokak içerisinde elektrikli scooter ile devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, karşı yönden hızla gelen 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki İBB hizmet aracının önüne doğru düştü.
Geçen temmuz ayında meydana gelen kazada, hızla gelen ticari araç da duramayınca, Demirtaş aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Demirtaş, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Vücudunun sağ tarafını hissetmeyen ve 4 aydır iş göremeyen Demirtaş'ın 3 aydır fizik tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası çapraz bağları kopan Demirtaş'ın yeniden ameliyat olacağı da belirtildi.
Sigortadan ceza geldi
Yoğun tedavi süreci sonrası ölümden dönen Demirtaş, kendisine çarpan İBB aracına ait sigorta firmasından gelen cezayla birlikte ikinci bir şoku yaşadı.
İddiaya göre, sigorta firması, scooter sürücüsü Demirtaş'ın araçla çarpışması sonrası araçta oluşan 6 bin 500 liralık maddi hasarın ödenmesini talep etti.
'6 bin 500 liralık fatura gönderdiler'
Yaşanan kazaya ilişkin konuşan scooter sürücüsü Demirtaş, “Ümraniye'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığım kurumda scooterla devriye atarken karşıdan gelen aracın hızından kaçamadım. Araç beni altına alarak metrelerce sürükledi. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım. 15 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüm. 4 aydır iş göremiyorum. Sağ tarafımı zaten hissetmiyorum. Fizik tedavim devam ediyor. Bunların üzerine bir de evime karşı tarafa ait sigorta firmasından çarpışma anında araca zarar verdiğim gerekçesiyle bir fatura gönderildi. Benim hayatım söz konusu iken bu gelen 6 bin 500 liralık hasar talepleri gerçekten çok üzücü” diye konuştu.