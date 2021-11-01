Erdoğan-Biden görüşmesi Türkiye’nin beklentilerini karşıladı mı?

Türkiye’nin, ABD yani Biden ile ilgili münasebetlerini ileriye götürmek konusunda bir çaba sarf etmesi söz konusuydu. Haziran ayındaki ilk görüşme nabız yoklaması şeklinde geçti. Bu son toplantıda, Biden'la bazı konuları daha geniş çerçevede görüşme, Türkiye'nin derdini anlatma, önemsediği konuları işaret etme bakımından bir fırsat verilmiş oldu. Ama baktığınızda Biden yönetiminin Türkiye'ye açmış olduğu alan genişlemiş değil. Bazı konular olumlu gibi gözükse de öyle değil. Mesela Türkiye, F-35 projesinden Türkiye çıkarıldı, tekrar projeye dönmek gibi bir durum söz konusu olmadı. Ama ne oldu? Alacaklı olduğumuz 1.4 milyar dolar paranın karşılığı F-16 konusu gündeme geldi. Bu konu olumlu gelişebilir. Bu, Biden tarafından teyit edildi ama genel çerçevede ABD'nin buradaki bakış açısı değişmemiş. Türkiye'nin Rusya’yla olan yakınlaşması Biden yönetimi tarafından pek hoş karşılanmadı ve S-400 konusu sürekli gündeme getiriliyor. Türkiye tarafından S-400'deki çifte standarda işaret edildi. Mesela Hindistan'ın S-400 tedariki konusunda ABD'den herhangi bir yaptırım yok. Hindistan bizim için stratejik değerde önemlidir dolayısıyla ona Hindistan olduğu için özel bir muamele yapalım gibi bir yaklaşım var. Türkiye'nin bir NATO müttefiki, ABD'nin uzun yıllar stratejik dostluğunu yapmış bir ülke, şimdi bu çifte standardı işaret ediyor.