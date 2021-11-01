Eski genel başkanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

"Sayın Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırı, aslında önceden tasarımlanmış bir linç girişimidir. Ben, en azından böyle bir değerlendirme yapıyorum. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanına yapılan saldırı onaylanıyormuşçasına izlenim veren bir biçimde sergilenmesi hem Türkiye’nin siyaset geleneğine hem de siyasi teamüllerimize aykırıdır. Daha önce böyle bir saldırı yaşandı mı bilmiyorum. 50’li yıllarda İsmet İnönü’ye dönük böyle bir saldırı vardı. Onun dışında Türkiye’de böyle bir olay yaşanmamıştır. Bir o var, bir de bunun gösterilmesi var, sanki onaylanıyormuşçasına bunun sergilenmesi var. Türkiye’de çok uzun yıllar sonra ilk kez bir kişi hem Cumhurbaşkanı hem de parti genel başkanı kimliğini taşımakta. Bu eylem ya da konuşma hangi kimliği ile yapılmıştır, onun ayırılması gerekiyor. Bu AKP Grubu’nda olduğu için AKP Genel Başkanı kimliği ile konuştuğunu varsayarak biz, bunun suç niteliği taşıdığını düşünüyoruz ve bu girişim o nedenle başlatıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, bu girişimi başlatmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi.”