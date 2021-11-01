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Eski genel başkanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu
Eski genel başkanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu
CHP eski genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu’na linç görüntülerini izlettiren Erdoğan... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T18:46+0300
2021-11-01T18:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
murat karayalçın
suç duyurusu
altan öymen
hikmet çetin
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CHP ve SHP'de genel başkanlık dahil üst düzey görevlerde bulunan siyasetçiler Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "siyasi hakların engellenmesi", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.ANKA'nın haberine göre üç eski genel başkan adına avukat Turgut Kazan tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:"AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken ‘videoyu koyalım’ diyerek, Çubuk’taki linç girişimi görüntülerini izletmiştir. Bilindiği gibi; şehit er Yener Kırıkçı’nın 24 Nisan 2019 günü cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşlik eden CHP milletvekillerine karşı planlanmış bir linç girişimi yaşanmıştı. Daha cenaze namazına geçilmeden Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının çevresi sarıldı. Kimi tekme-yumrukla, kimi varile doldurulmuş taşları atarak, kimi sopa, demir çubuk, bıçak kullanarak, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere yakaladıklarını öldürmeye çalıştılar.Törene katılan bakanlar vardı, üst düzey güvenlik görevlileri vardı. Ama etkin bir engelleme çabası olmadı. Sadece koruma görevlileri, 'Genel Başkan’ı öldürecekler' diyerek, adeta zorla bir evin kapısını açtırıp Kılıçdaroğlu’nun o eve girmesini sağladılar. Saldırgan grup, tıpkı Sivas Madımak’taki gibi ‘Evi yakın’, ‘Öldürün’ sloganlarıyla bağırıyordu. Onlara yine müdahale edilmiyordu. Böylece demokrasiyi, anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan, muhalif kişilere yönelik bu linç girişimi seyredildi. Bu durum, yaklaşık 2 saat kadar sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tehdit', 'siyasi hakların engellenmesi', 'suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarını işlemiştir. Hakkında bu suçlardan dava açılmalıdır.”Hikmet Çetin'in, Azerbaycan'la ilgili bir çalışması nedeniyle adliyeye gelemediği, ancak suç duyurusu dilekçesi için vekalet verdiği belirtildi. Suç duyurusunun ardından Altan Öymen ve Murat Karayalçın, adliye önünde açıklama yaptı.Murat Karayalçın, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ekim günü AK Parti Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı linç girişimi ile ilgili video izletmesi ve orada yaptığı konuşmanın toplumda büyük bir tepkiye yol açtığını belirterek, şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, murat karayalçın, suç duyurusu, altan öymen, hikmet çetin

Eski genel başkanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

18:46 01.11.2021
© AAErdoğan Roma'da G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı
Erdoğan Roma'da G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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CHP eski genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu’na linç görüntülerini izlettiren Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP ve SHP'de genel başkanlık dahil üst düzey görevlerde bulunan siyasetçiler Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "siyasi hakların engellenmesi", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
ANKA'nın haberine göre üç eski genel başkan adına avukat Turgut Kazan tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:
"AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken ‘videoyu koyalım’ diyerek, Çubuk’taki linç girişimi görüntülerini izletmiştir. Bilindiği gibi; şehit er Yener Kırıkçı’nın 24 Nisan 2019 günü cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşlik eden CHP milletvekillerine karşı planlanmış bir linç girişimi yaşanmıştı. Daha cenaze namazına geçilmeden Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının çevresi sarıldı. Kimi tekme-yumrukla, kimi varile doldurulmuş taşları atarak, kimi sopa, demir çubuk, bıçak kullanarak, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere yakaladıklarını öldürmeye çalıştılar.
Törene katılan bakanlar vardı, üst düzey güvenlik görevlileri vardı. Ama etkin bir engelleme çabası olmadı. Sadece koruma görevlileri, 'Genel Başkan’ı öldürecekler' diyerek, adeta zorla bir evin kapısını açtırıp Kılıçdaroğlu’nun o eve girmesini sağladılar. Saldırgan grup, tıpkı Sivas Madımak’taki gibi ‘Evi yakın’, ‘Öldürün’ sloganlarıyla bağırıyordu. Onlara yine müdahale edilmiyordu. Böylece demokrasiyi, anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan, muhalif kişilere yönelik bu linç girişimi seyredildi. Bu durum, yaklaşık 2 saat kadar sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tehdit', 'siyasi hakların engellenmesi', 'suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarını işlemiştir. Hakkında bu suçlardan dava açılmalıdır.”
Hikmet Çetin'in, Azerbaycan'la ilgili bir çalışması nedeniyle adliyeye gelemediği, ancak suç duyurusu dilekçesi için vekalet verdiği belirtildi. Suç duyurusunun ardından Altan Öymen ve Murat Karayalçın, adliye önünde açıklama yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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Murat Karayalçın, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ekim günü AK Parti Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı linç girişimi ile ilgili video izletmesi ve orada yaptığı konuşmanın toplumda büyük bir tepkiye yol açtığını belirterek, şunları söyledi:
"Sayın Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırı, aslında önceden tasarımlanmış bir linç girişimidir. Ben, en azından böyle bir değerlendirme yapıyorum. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanına yapılan saldırı onaylanıyormuşçasına izlenim veren bir biçimde sergilenmesi hem Türkiye’nin siyaset geleneğine hem de siyasi teamüllerimize aykırıdır. Daha önce böyle bir saldırı yaşandı mı bilmiyorum. 50’li yıllarda İsmet İnönü’ye dönük böyle bir saldırı vardı. Onun dışında Türkiye’de böyle bir olay yaşanmamıştır. Bir o var, bir de bunun gösterilmesi var, sanki onaylanıyormuşçasına bunun sergilenmesi var. Türkiye’de çok uzun yıllar sonra ilk kez bir kişi hem Cumhurbaşkanı hem de parti genel başkanı kimliğini taşımakta. Bu eylem ya da konuşma hangi kimliği ile yapılmıştır, onun ayırılması gerekiyor. Bu AKP Grubu’nda olduğu için AKP Genel Başkanı kimliği ile konuştuğunu varsayarak biz, bunun suç niteliği taşıdığını düşünüyoruz ve bu girişim o nedenle başlatıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, bu girişimi başlatmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi.”
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