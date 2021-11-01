https://tr.sputniknews.com/20211101/eski-ukrayna-disisleri-bakani-klimkinden-yonetime-bayraktar-sihalari-uzerinden-pr-yapmama-cagrisi-1050386410.html

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Kiev’e Türk yapımı Bayraktar silahlı insansız hava araçları (SİHA) üzerinden ‘PR yapmayı bırakma’ çağrısında bulundu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T21:05+0300

2021-11-01T21:05+0300

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Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Kiev’e Türk yapımı Bayraktar SİHA’larını Donbass’ta kullanarak ‘PR yapmayı bırakma’ çağrısında bulundu.Klimkin, “Bunun üzerinden PR yapacak olursak diğer pek çok ülkeden asla silah alamayız. Silahlar PR için değil, zafer için olmalı. Ve Bayraktar’a a bakınca, teknolojik olarak yapamayacağımız nelerin olduğunu anlamıyorum” ifadelerini paylaştı.Her saldırı silahı için düşmanın bir yanıtı olabileceğine dikkat çeken Klimkin, ayrıca Ukrayna yönetimini yerli yapım askeri teçhizatları üretmeye başlamaya çağırdı.Klimkin, “Sovyet silahlarına güvenemeyiz, ancak sürekli olarak başkalarından silah satın alamayız. İleride sadece kendi silahlarını üretenler hayatta kalacak. Eğer buna yatırım yapmazsak, her zaman birine bağımlı kalıyor olacağız” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass’ta Bayraktar tipi keşif ve taarruz amaçlı insansız hava araçlarının ilk kez muharebe amaçlı kullanıldığını, SİHA’nın çatışma hattını dışına çıkmadan güdümlü bomba ile bir topçu silahını imha ettiğini açıklamıştı.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın ‘kontrol altına alınması’ ve ülke topraklarının savunulması için Türkiye’den Bayraktar SİHA’larının satın alındığını belirtmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-cavusoglu-ukraynanin-kullandigi-sihalarla-ilgili-turkiye-suclanamaz-1050334667.html

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