Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211101/eski-ukrayna-disisleri-bakani-klimkinden-yonetime-bayraktar-sihalari-uzerinden-pr-yapmama-cagrisi-1050386410.html
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Kiev’e Türk yapımı Bayraktar silahlı insansız hava araçları (SİHA) üzerinden ‘PR yapmayı bırakma’ çağrısında bulundu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T21:05+0300
2021-11-01T21:05+0300
savunma
rusya
ukrayna
siha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050067900_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a9c06512cb8c2f5e5c9938e37dc22dd0.jpg
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Kiev’e Türk yapımı Bayraktar SİHA’larını Donbass’ta kullanarak ‘PR yapmayı bırakma’ çağrısında bulundu.Klimkin, “Bunun üzerinden PR yapacak olursak diğer pek çok ülkeden asla silah alamayız. Silahlar PR için değil, zafer için olmalı. Ve Bayraktar’a a bakınca, teknolojik olarak yapamayacağımız nelerin olduğunu anlamıyorum” ifadelerini paylaştı.Her saldırı silahı için düşmanın bir yanıtı olabileceğine dikkat çeken Klimkin, ayrıca Ukrayna yönetimini yerli yapım askeri teçhizatları üretmeye başlamaya çağırdı.Klimkin, “Sovyet silahlarına güvenemeyiz, ancak sürekli olarak başkalarından silah satın alamayız. İleride sadece kendi silahlarını üretenler hayatta kalacak. Eğer buna yatırım yapmazsak, her zaman birine bağımlı kalıyor olacağız” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass’ta Bayraktar tipi keşif ve taarruz amaçlı insansız hava araçlarının ilk kez muharebe amaçlı kullanıldığını, SİHA’nın çatışma hattını dışına çıkmadan güdümlü bomba ile bir topçu silahını imha ettiğini açıklamıştı.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın ‘kontrol altına alınması’ ve ülke topraklarının savunulması için Türkiye’den Bayraktar SİHA’larının satın alındığını belirtmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-cavusoglu-ukraynanin-kullandigi-sihalarla-ilgili-turkiye-suclanamaz-1050334667.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050067900_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6250fb9a55b28bdfa52c7548f3654103.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, siha

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı

21:05 01.11.2021
© AASİHA
SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
Abone ol
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Kiev’e Türk yapımı Bayraktar silahlı insansız hava araçları (SİHA) üzerinden ‘PR yapmayı bırakma’ çağrısında bulundu.
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Kiev’e Türk yapımı Bayraktar SİHA’larını Donbass’ta kullanarak ‘PR yapmayı bırakma’ çağrısında bulundu.
Klimkin, “Bunun üzerinden PR yapacak olursak diğer pek çok ülkeden asla silah alamayız. Silahlar PR için değil, zafer için olmalı. Ve Bayraktar’a a bakınca, teknolojik olarak yapamayacağımız nelerin olduğunu anlamıyorum” ifadelerini paylaştı.
Her saldırı silahı için düşmanın bir yanıtı olabileceğine dikkat çeken Klimkin, ayrıca Ukrayna yönetimini yerli yapım askeri teçhizatları üretmeye başlamaya çağırdı.
Klimkin, “Sovyet silahlarına güvenemeyiz, ancak sürekli olarak başkalarından silah satın alamayız. İleride sadece kendi silahlarını üretenler hayatta kalacak. Eğer buna yatırım yapmazsak, her zaman birine bağımlı kalıyor olacağız” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass’ta Bayraktar tipi keşif ve taarruz amaçlı insansız hava araçlarının ilk kez muharebe amaçlı kullanıldığını, SİHA’nın çatışma hattını dışına çıkmadan güdümlü bomba ile bir topçu silahını imha ettiğini açıklamıştı.
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın kullandığı SİHA'larla ilgili Türkiye suçlanamaz
30 Ekim, 23:12
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın ‘kontrol altına alınması’ ve ülke topraklarının savunulması için Türkiye’den Bayraktar SİHA’larının satın alındığını belirtmişti.
Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:38Sacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
22:16Rusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz
22:06Sağlık Bakanlığı 'zamanı geçmiş solüsyon kullanıldı' iddialarını yalanladı
22:05Taliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü
21:38Bakan Gül: Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez
21:30La Liga ekibinin Radamel Falcao pişmanlığı: 'Tesisleri satmak zorunda kalırdık'
21:22Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi
21:14Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından öldürüldü
21:05Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’den yönetime Bayraktar SİHA’ları üzerinden PR yapmama çağrısı
21:00AB Komisyonu Başkanı: Küresel karbon piyasası kurulsun
20:52New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık iznine' çıktı
20:31ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
20:15Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 can kaybı yaşandı
20:09Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmelerini uzattı
20:08Afyonkarahisar'ın 'göce köftesi' tescillendi
20:01Rusya ve Zimbabve uzayda işbirliği yapacak
19:56TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı
19:56Macron, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi
19:51Merkel, Paris İklim Anlaşması'nın 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi
19:46Dün tahliye edilen eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur yeniden tutuklandı