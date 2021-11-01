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https://tr.sputniknews.com/20211101/ezoterik-tarot-uzmani-ersen-tarot-kadim-ogretilerin-ve-mitolojik-yolculuklarin-sembolik-ifadesidir-1050366697.html
Ezoterik tarot uzmanı Erşen: Tarot kadim öğretilerin ve mitolojik yolculukların sembolik ifadesidir
Ezoterik tarot uzmanı Erşen: Tarot kadim öğretilerin ve mitolojik yolculukların sembolik ifadesidir
Ezoterik tarot uzmanı Erşen, “Tarot yazısız bir kitaptır, kadim öğretilerin ve mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesidir. Batı ezoterizminin en önemli... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T12:45+0300
2021-11-01T12:46+0300
görüş
kitap
ölüm
tarot
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Ezoterik tarot uzmanı Tuğba Erşen, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.‘‘Tarot’ yazısız bir kitaptır’Makine mühendisliği olmakla birlikte Ezoterik tarota ilişkin yapmış olduğu derin araştırmalar sonunda yazdığı ‘Ezoterik Tarot - Falın ve Kehanetin Ötesinde Bir Yolculuk’ adlı kitabını okuyucusuyla buluşturan Tuğba Erşen, şunları söyledi:“Tarot kaderi okumaz, baştan yazar. Bu yüzden tarot okuyucu değil, yazardır. ‘Tarot’ yazısız bir kitaptır. Kadim öğretilerin hatta mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesidir. Fal ya da kehanetten ibaret bir araç değildir. Batı ezoterizminin en önemli sembolik formlarından biridir. Bu kitap falla değil, sayısız olasılıkla dolu kaderleri okuyabilmeniz için lazım gelen alfabeyle tanıştıracak sizi.22+56 kart insana kim olduğunu anlaması yolunda ipucu verir. Hayatımız boyunca çeşitli deneyimlerden geçerek ilerleyişimiz gibi tarot kartlarının içine girdikçe ve onları tanıdıkça kendimizle ilgili yeni keşiflere çıkarız.Bazen işyerinde sert kararlar alan bir ‘İmparator’, bazen evimizde duygusal bir ‘İmparatoriçe’ oluruz, zaman zaman bir yerlerde takılırız ve ‘Kader Çarkı’nın döngüsünden çıkamadığımızı hissederiz. Tıpkı ‘Kule’ kartındaki gibi dünya başımıza yıkılır ve ‘Güneş’in doğuşuyla yıkıntılar arasından sağlam bir bina inşa ederiz. Sonunda döngüleri tamamlayıp yeniden başlarız.Kısacası YOL’un başındayken kartların hepsiyizdir, YOL’un sonunda ise hiçbiri...”Erşen, şöyle devam etti:“Tarot, içsel bir yolculuk; bu içsel yolculukla birlikte erginlenmeyi anlatıyor. Erginleme ne demek? Aslında biz çocuk olarak ölüyoruz ve bir yetişkin olarak yeniden doğuyoruz” diyen Erşen, Tarot’taki ölüm kartına ilişkin şöyle konuştu:
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Serhat Sarısözen
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kitap, ölüm, tarot

Ezoterik tarot uzmanı Erşen: Tarot kadim öğretilerin ve mitolojik yolculukların sembolik ifadesidir

12:45 01.11.2021 (güncellendi: 12:46 01.11.2021)
© SputnikEzoterik Tarot uzmanı Tuğba Erşen
Ezoterik Tarot uzmanı Tuğba Erşen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Ezoterik tarot uzmanı Erşen, “Tarot yazısız bir kitaptır, kadim öğretilerin ve mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesidir. Batı ezoterizminin en önemli sembolik formlarından biridir” dedi.
Ezoterik tarot uzmanı Tuğba Erşen, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.

‘‘Tarot’ yazısız bir kitaptır’

Makine mühendisliği olmakla birlikte Ezoterik tarota ilişkin yapmış olduğu derin araştırmalar sonunda yazdığı ‘Ezoterik Tarot - Falın ve Kehanetin Ötesinde Bir Yolculuk’ adlı kitabını okuyucusuyla buluşturan Tuğba Erşen, şunları söyledi:
Tarot kaderi okumaz, baştan yazar. Bu yüzden tarot okuyucu değil, yazardır. ‘Tarot’ yazısız bir kitaptır. Kadim öğretilerin hatta mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesidir. Fal ya da kehanetten ibaret bir araç değildir. Batı ezoterizminin en önemli sembolik formlarından biridir. Bu kitap falla değil, sayısız olasılıkla dolu kaderleri okuyabilmeniz için lazım gelen alfabeyle tanıştıracak sizi.
22+56 kart insana kim olduğunu anlaması yolunda ipucu verir. Hayatımız boyunca çeşitli deneyimlerden geçerek ilerleyişimiz gibi tarot kartlarının içine girdikçe ve onları tanıdıkça kendimizle ilgili yeni keşiflere çıkarız.
Bazen işyerinde sert kararlar alan bir ‘İmparator’, bazen evimizde duygusal bir ‘İmparatoriçe’ oluruz, zaman zaman bir yerlerde takılırız ve ‘Kader Çarkı’nın döngüsünden çıkamadığımızı hissederiz. Tıpkı ‘Kule’ kartındaki gibi dünya başımıza yıkılır ve ‘Güneş’in doğuşuyla yıkıntılar arasından sağlam bir bina inşa ederiz. Sonunda döngüleri tamamlayıp yeniden başlarız.
Kısacası YOL’un başındayken kartların hepsiyizdir, YOL’un sonunda ise hiçbiri...”
Erşen, şöyle devam etti:
“Tarot kartlarının üzerindeki sembolleri incelediğimiz zaman bu sembollerin ezoterik semboller olduğunu görüyoruz. Ezoterizm, bir giriş töreniyle, inisiyasyon ile seçilmiş insanların içine girdiği bir öğreti. Burada kendi içinde bir hiyerarşi var. Dışarıya karşı kapalı olduğu için anlaşılmasın diye semboller, alegorik masallarla anlatıyor öğretisini. Tek tanrı inancı var ezoterizmde. Bu da ‘tanrıdan geldik, tanrıya gidiyoruz’ inancı.”
“Tarot, içsel bir yolculuk; bu içsel yolculukla birlikte erginlenmeyi anlatıyor. Erginleme ne demek? Aslında biz çocuk olarak ölüyoruz ve bir yetişkin olarak yeniden doğuyoruz” diyen Erşen, Tarot’taki ölüm kartına ilişkin şöyle konuştu:
“Ölüm aslında çok güzel, çünkü yeniden doğuş anlamına geliyor: O’ndan geliyoruz, tekrar O’na döneceğiz. Ölüm, artık işe yaramayanları, bize hizmet etmeyenleri hayatımızdan çıkartıyoruz, yenilere yer açıyoruz anlamına geliyor.”
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