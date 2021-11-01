https://tr.sputniknews.com/20211101/fatih-terim-marcaonun-yaptigini-tasvip-etmiyorum-insallah-bir-daha-olmaz-1050355172.html

Fatih Terim: Marcao'nun yaptığını tasvip etmiyorum, inşallah bir daha olmaz

Fatih Terim: Marcao'nun yaptığını tasvip etmiyorum, inşallah bir daha olmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-0 yendikleri maçta takımının ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığını... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

fatih terim

marcao

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın genelinde üstün oynayan taraf olduklarını dile getirerek, "Bugün eskiye rağmen seti biraz daha iyi oynadık ama ideale yakın oynayamadık. Kaybettiğimiz topları çok çabuk kazandık. O da bize hücum üstünlüğü sağladı. Daha evvel de golü bulabilirdik. Oyunun her bölümünde pres yapmaya çalıştık. Morutan güzel bir gol attı. İkinci yarı rakip arkada çok büyük bir alan bıraktı. Kullandığımız 6-7 toptan birini Kerem gol yapabildi. Topun yönünü, şiddetini ve isabetini kullanabilsek çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Mücadeleden memnunum" diye konuştu.Brezilyalı futbolcuları Marcao'nun maçta çok iyi bir performans sergilediğini anlatan Terim, "Biz 8 maç Marcao'suz oynadık. Ağzımızı açmadık. Kulüp olarak itiraz bile etmedik. Gerek oyun kurmada, gerek birebir mücadelelerde ve defans liderliğinde ne denli önemli olduğu ortada. İnşallah bir daha böyle işler görmeyiz" ifadelerini kullandı.Tecrübeli teknik adam, Marcao'nun hazır kalmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:Sofiane Feghouli'nin performansından çok memnun olduğunu aktaran Terim, "Neden oynadığı, neden oynamadığı çok açık. Feghouli bizim için önemli bir oyuncu. Onun iyi dönüşüne sevindim. Herkese ihtiyacımız var. Takımımdan genel olarak memnunum ama daha kaliteli set oyununa ihtiyacımız var" şeklinde görüş belirtti.Fatih Terim, genç futbolcuların performanslarında iniş ve çıkışlar yaşanabileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Fatih Terim, kulübün yönetim kurulu üyesi Remzi Sanver'in Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri derbide rakiplerinin galibiyeti hak ettiğine yönelik sözlerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:Terim, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammet ve Halil Dervişoğlu gibi üç farklı profildeki forvetlere sahip olmalarını bir zenginlik olarak gördüğünü dile getirerek, "Ben zenginlik olarak düşünüyorum ve öyle oynatıyorum onları. İnanın kolay değil perşembe ve pazar oynamak. Hepsi de hazır bekliyorlar. Bazen çift oynuyoruz. Bunu bir avantaj olarak görüyorum" dedi.Fatih Terim altyapıdan A takıma dahil etmek istediği oyuncuların olup olmadığına yönelik soruya, "Var tabii. Zaten Bartuğ Elmaz bizle çıkıyor. İnşallah Bartuğ'u daha iyi hazırlayacağız. Bu arada Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun (Müderrisoğlu) hocayı Niğdespor'a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ile Niğde'ye gideceğiz. Bize çok faydası olan bir yer haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.Terim, Bartuğ Elmaz'ın sözleşmesiyle ilgili olarak da "Bartuğ ve ailesini kendi ailemiz gibi görüyoruz. Her zaman da öyle gördük. Sayın Başkanımız onlarla konuştu. Çocuğumuz diye biliyoruz ama bizim çocuğumuz demek onları ikinci plana atacağız manasında değil. Birçok şart öne sürübebilir, biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir... Ancak ısrarla bir şeyin üstünde durmak istiyoruz. Diğerleri hepsi hal olur. Herkes Galatasaray’da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak. Onları kendi evlamız gibi görüyoruz. Onlar da Galatasaray'ı kendi aileleri gibi görmelidir" ifadelerini kullandı.

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galatasaray, fatih terim, marcao