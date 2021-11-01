https://tr.sputniknews.com/20211101/galatasaray-3-futbolcusunun-sozlesmelerini-uzatti-1050385633.html

Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmelerini uzattı

Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmelerini uzattı

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerini uzattı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T20:09+0300

2021-11-01T20:09+0300

2021-11-01T20:09+0300

spor

uefa

süper lig

galatasaray

futbol

uefa avrupa ligi

maç

futbolcu

sözleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050385608_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_108c992e1118fc21f017eefde3c99677.jpg

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Taylan ile 4, 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Luyindama ile 2, 26 yaşındaki file bekçisi İsmail ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.Taylan Antalyalı 2025-2026, Luyindama 2023-2024, İsmail Çipe ise 2022-2023 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa, süper lig, galatasaray, futbol, uefa avrupa ligi, maç, futbolcu, sözleşme