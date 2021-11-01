https://tr.sputniknews.com/20211101/gates-ve-bezosun-super-yatlarla-yaptigi-turkiye-tatili-iklim-aktivistlerinin-tepkisini-cekti-1050377993.html

Gates ve Bezos'un süper yatlarla yaptığı Türkiye tatili iklim aktivistlerinin tepkisini çekti

Gates ve Bezos'un süper yatlarla yaptığı Türkiye tatili iklim aktivistlerinin tepkisini çekti

Milyarderler Jeff Bezos ve Bill Gates'in süper yatlarıyla Türkiye kıyılarında yaptığı tatil, iklim aktivistlerinin tepkisini çekti. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T16:39+0300

2021-11-01T16:39+0300

2021-11-01T16:39+0300

yaşam

türkiye

bill gates

jeff bezos

iklim değişikliği

tatil

doğum günü

yat

milyarder

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Türkiye kıyılarına gelerek yaptıkları lüks tatil, iklim aktivistleri arasında öfkeye neden oldu.Gates, 66. doğum gününü, geçen hafta cuma günü Bezos ile birlikte Türkiye'de kutladı.Gates'in Akdeniz kıyısındaki özel partisine davet edilen 50 konuk arasında Bezos da yer aldı. Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olan ve 124 milyar dolarla Forbes'un en zenginler listesinde dördüncü sırada olan Gates, konuklarını haftada 2 milyon dolarlık yatı 'Lana'dan helikopterle Fethiye'deki 'Sea Me' plajına taşıdı.İddiaya göre Bezos da Gates'in süper yatına helikopterle gitmişti.Bezos'un Gökova'dan tatil beldesi Fethiye'ye helikopterle gidiş-dönüş dahil 190 kilometreden fazla yol katettiği belirtiliyor.Helikopterlerde kullanılan yakıt, yakılan galon başına 21 bin 95 pound karbondioksit yayıyor.Helikopterler galon başına yaklaşık 10.75 mil yakıt kullandığı için Bezos'un helikopteri atmosfere yaklaşık 215 pound karbondioksit yaymış oldu.Hem Bezos hem de Gates'in, her biri yılda 7 bin 20 ton yakıt tüketen ve günde 19 ton karbondioksit yayan süper yatlarda kaldığı bildiriliyor.İklim değişikliğiyle mücadele için çağrılar yapan Gates ve Bezos'un bu eylemi, sosyal medya kullanıcıları ve aktivistlerin tepkisini çekti.Bir kullanıcı, "Sanırım kurallar onlar için geçerli değil?" yorumunu yaparken diğer bir kullanıcı da "Bunlar bize sözde 'iklim krizi' hakkında ahkam kesen insanlar" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20171110/abdde-ahlaki-kriz-gates-bezos-buffet-160-milyon-kisiden-daha-zengin-1030955868.html

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türkiye, bill gates, jeff bezos, iklim değişikliği, tatil, doğum günü, yat, milyarder