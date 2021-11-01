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Gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve bakanlarını açıkladı
Gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve bakanlarını açıkladı
Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcılarını açıkladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T18:55+0300
2021-11-01T18:55+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ali babacan
meral akşener
hakan aygün
millet ittifakı
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Yayın hayatına yeniden başlayan Flash TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın adayını ve olası bakanlarını açıkladı."Birinci ağızdan duydum" duyduğunu iddia eden Aygün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.Cumhuriyet'in aktardığı haberde Aygün, "Akşener Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı konumunda. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu da bu şekilde, onların olacağı bir modelle seçime gidilecek" dedi.Hakan Aygün, Ali Babacan’ın ekonomiden sorumlu olacağını, Ahmet Davutoğlu’nun da Avurpa Birliği'nden, Temel Karamollaoğlu’nun da teknolojiden sorumlu bakan olacağını ileri sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20211030/kilicdaroglu-adaylik-isteyen-kimseye-olumlu-yanit-vermedim-1050322969.html
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kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, meral akşener, hakan aygün, millet ittifakı

Gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve bakanlarını açıkladı

18:55 01.11.2021
© Fotoğraf : TwitterHakan Aygün
Hakan Aygün - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcılarını açıkladı.
Yayın hayatına yeniden başlayan Flash TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın adayını ve olası bakanlarını açıkladı.
"Birinci ağızdan duydum" duyduğunu iddia eden Aygün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.
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Cumhuriyet'in aktardığı haberde Aygün, "Akşener Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı konumunda. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu da bu şekilde, onların olacağı bir modelle seçime gidilecek" dedi.
Hakan Aygün, Ali Babacan’ın ekonomiden sorumlu olacağını, Ahmet Davutoğlu’nun da Avurpa Birliği'nden, Temel Karamollaoğlu’nun da teknolojiden sorumlu bakan olacağını ileri sürdü.
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