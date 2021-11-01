https://tr.sputniknews.com/20211101/guney-koreden-kuzeye-papanin-ziyaret-teklifini-kabul-et-cagrisi-1050359665.html

Güney Kore'den Kuzey'e 'Papa'nın ziyaret teklifini kabul et' çağrısı

Güney Kore'den Kuzey'e 'Papa'nın ziyaret teklifini kabul et' çağrısı

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'yei Papa Francis'in ülkeyi ziyaret etme teklifini kabul etmeye çağırarak, bunun 'bölgedeki barışı güçlendireceğini' açıkladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T09:55+0300

2021-11-01T09:55+0300

2021-11-01T09:57+0300

dünya

güney kore

papa francis

ziyaret

moon jae-in

kuzey kore lideri kim jong un

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Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo, Kuzey Kore'ye Papa Francis'in ülkeyi ziyaret etme yönündeki teklifini kabul etme çağrısında bulundu.Cuma günü Papa, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda bir araya geldi.Toplantıda ele alınan ana konular arasında Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltma ve Papa'nın Kuzey Kore'ye olası ziyareti yer aldı.Yohnap ajansının aktardığına göre Lee, yaptığı açıklamada, "Papa'nın Kuzey Kore'yi ziyaret etme arzusunda olduğu tekrar doğrulandığına göre, Kuzey'in buna yanıt vereceğini ve Kore Yarımadası'nda barışı teşvik etmeye imkan vereceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.Güney Kore lideri Moon, 2018'in ekim ayında Vatikan'a düzenlediği ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Papa Francis'in Pyongyang'ı ziyaret etmesi için yaptığı daveti iletmişti.Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin, daha sonra Papa'nın Kuzey Kore'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtmişti.Fakat daha sonra Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer müzakerelerde yaşanan açmaz nedeniyle ziyaret gerçekleşmemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211021/kuzey-kore-abd-ve-bmgk-zaman-ayarli-bombayla-oynuyor-1050039718.html

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güney kore, papa francis, ziyaret, moon jae-in, kuzey kore lideri kim jong un