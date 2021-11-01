Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/guney-koreden-kuzeye-papanin-ziyaret-teklifini-kabul-et-cagrisi-1050359665.html
Güney Kore'den Kuzey'e 'Papa'nın ziyaret teklifini kabul et' çağrısı
Güney Kore'den Kuzey'e 'Papa'nın ziyaret teklifini kabul et' çağrısı
Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'yei Papa Francis'in ülkeyi ziyaret etme teklifini kabul etmeye çağırarak, bunun 'bölgedeki barışı güçlendireceğini' açıkladı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T09:55+0300
2021-11-01T09:57+0300
dünya
güney kore
papa francis
ziyaret
moon jae-in
kuzey kore lideri kim jong un
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043851331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce0b8b3cbc5a9bf6636fb2318b3c3bba.jpg
Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo, Kuzey Kore'ye Papa Francis'in ülkeyi ziyaret etme yönündeki teklifini kabul etme çağrısında bulundu.Cuma günü Papa, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda bir araya geldi.Toplantıda ele alınan ana konular arasında Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltma ve Papa'nın Kuzey Kore'ye olası ziyareti yer aldı.Yohnap ajansının aktardığına göre Lee, yaptığı açıklamada, "Papa'nın Kuzey Kore'yi ziyaret etme arzusunda olduğu tekrar doğrulandığına göre, Kuzey'in buna yanıt vereceğini ve Kore Yarımadası'nda barışı teşvik etmeye imkan vereceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.Güney Kore lideri Moon, 2018'in ekim ayında Vatikan'a düzenlediği ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Papa Francis'in Pyongyang'ı ziyaret etmesi için yaptığı daveti iletmişti.Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin, daha sonra Papa'nın Kuzey Kore'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtmişti.Fakat daha sonra Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer müzakerelerde yaşanan açmaz nedeniyle ziyaret gerçekleşmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211021/kuzey-kore-abd-ve-bmgk-zaman-ayarli-bombayla-oynuyor-1050039718.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043851331_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5fa1d5629685e044dda13940f623fc76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, papa francis, ziyaret, moon jae-in, kuzey kore lideri kim jong un

Güney Kore'den Kuzey'e 'Papa'nın ziyaret teklifini kabul et' çağrısı

09:55 01.11.2021 (güncellendi: 09:57 01.11.2021)
© AP Photo / Andrew MedichiniPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
Abone ol
Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'yei Papa Francis'in ülkeyi ziyaret etme teklifini kabul etmeye çağırarak, bunun 'bölgedeki barışı güçlendireceğini' açıkladı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo, Kuzey Kore'ye Papa Francis'in ülkeyi ziyaret etme yönündeki teklifini kabul etme çağrısında bulundu.
Cuma günü Papa, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda bir araya geldi.
Toplantıda ele alınan ana konular arasında Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltma ve Papa'nın Kuzey Kore'ye olası ziyareti yer aldı.
Yohnap ajansının aktardığına göre Lee, yaptığı açıklamada, "Papa'nın Kuzey Kore'yi ziyaret etme arzusunda olduğu tekrar doğrulandığına göre, Kuzey'in buna yanıt vereceğini ve Kore Yarımadası'nda barışı teşvik etmeye imkan vereceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Güney Kore lideri Moon, 2018'in ekim ayında Vatikan'a düzenlediği ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Papa Francis'in Pyongyang'ı ziyaret etmesi için yaptığı daveti iletmişti.
Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin, daha sonra Papa'nın Kuzey Kore'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtmişti.
Fakat daha sonra Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer müzakerelerde yaşanan açmaz nedeniyle ziyaret gerçekleşmemişti.
Kuzey Kore'de koronavirüs ile ilgili durum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
SAVUNMA
Kuzey Kore: ABD ve BMGK zaman ayarlı bombayla oynuyor
21 Ekim, 13:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:15Türkiye'den 157 ülkeye 8 milyar dolar yardım
10:07Bir göründü, pir göründü: Melania Trump yine 'memnun değil'
09:58TOGG yerli otomobilin montajından görüntü paylaştı
09:55Güney Kore'den Kuzey'e 'Papa'nın ziyaret teklifini kabul et' çağrısı
09:52İstanbul'da hayvana şiddet: Köpeğini sokak ortasında dövdü
09:42Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
09:40Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini açıkladı
09:38E-ticarete düzenleme: İade koşulları değişiyor
09:29Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı: Dolar 9.59
09:27Macron: Denizaltı sözleşmesi konusunda Avustralya'nın yalan söylediğinden kesinlikle eminim
09:22Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanı olsa herhalde memleketi HDP’nin ayaklarının altına serer
08:16Çin Devlet Başkanı Şi'den G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadele mesajı
07:47Meteoroloji'den Türkiye'nin her bölgesi için yağış uyarısı
07:36İstanbul'da hostes, kumardan kazandıkları para için kabin amirinin evini yağmaladı
06:5517 yaşında, 129 suç kaydı var: Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı
06:43New York'taki okullarda 'Squid Game' kostümü giymek yasaklandı
05:56Güneş’teki patlamadan kaynaklanan dev manyetik fırtına dünyayı etkisi altına aldı
05:43Komşular arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
05:22İspanya’daki boğa koşusunda bir kişi yaşamını yitirdi
05:04New York Times: Beyaz Saray siber güvenlik konusunda Kremlin ile gizli görüşmeler yapıyor