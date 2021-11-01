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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, zengin doğaya sahip Kafkasya bölgesinin iklim değişikliği nedeniyle buzulların yüzde 40'ını kaybettiğini söyledi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T23:09+0300
2021-11-01T23:16+0300
dünya
gürcistan
irakliy garibaşvili
buzul
kafkas
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İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26'ıncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yapan Garibaşvili, ülkesi adına burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.İklim değişikliğinin, Gürcistan ve genel olarak Kafkasya bölgesinin doğasına ciddi hasar verdiğini kaydeden Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:Küresel doğal afetlerden kaçınılması için tüm ülkelerin mümkün olabilecek en etkili şekilde mücadele etmeleri gerektiğini belirten Garibaşvili, BM Genel Sekreteri'nin, İklim Değişikliği Hükümetlerarası Konseye sunduğu en son raporunu tamamen paylaştıklarını kaydetti.Konferanstan çıkan sonuçların tüm dünya için son derece kritik önem taşıdığını kaydeden Garibaşvili, "Gürcistan, ortak iklim hedefimizi önemli ölçüde ilerletecek ve salgından (Kovid-19) daha önce hiç olmadığı kadar yeşil, daha güçlü ve daha güvenli sonuçlarla çıkmamıza yardımcı olacak bu zirvenin cesur ve geniş kapsamlı sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor" dedi.
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gürcistan, irakliy garibaşvili, buzul, kafkas

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti

23:09 01.11.2021 (güncellendi: 23:16 01.11.2021)
© AP Photo / Phil Nobleİrakliy Garibaşvili
İrakliy Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Phil Noble
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, zengin doğaya sahip Kafkasya bölgesinin iklim değişikliği nedeniyle buzulların yüzde 40'ını kaybettiğini söyledi.
İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26'ıncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yapan Garibaşvili, ülkesi adına burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
İklim değişikliğinin, Gürcistan ve genel olarak Kafkasya bölgesinin doğasına ciddi hasar verdiğini kaydeden Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:
"Güzel dağlar, buzullar ve nehirler ile bilinen Kafkasya, buzulların yüzde 40'ını şimdiden kaybetti. Sadece son yirmi yılda, Doğu Gürcistan'daki kayıpların oranı 20. yüzyılın sonunda yapılan tahminleri aştı."
Küresel doğal afetlerden kaçınılması için tüm ülkelerin mümkün olabilecek en etkili şekilde mücadele etmeleri gerektiğini belirten Garibaşvili, BM Genel Sekreteri'nin, İklim Değişikliği Hükümetlerarası Konseye sunduğu en son raporunu tamamen paylaştıklarını kaydetti.
Konferanstan çıkan sonuçların tüm dünya için son derece kritik önem taşıdığını kaydeden Garibaşvili, "Gürcistan, ortak iklim hedefimizi önemli ölçüde ilerletecek ve salgından (Kovid-19) daha önce hiç olmadığı kadar yeşil, daha güçlü ve daha güvenli sonuçlarla çıkmamıza yardımcı olacak bu zirvenin cesur ve geniş kapsamlı sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor" dedi.
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