https://tr.sputniknews.com/20211101/hollanda-basbakani-rutte-buyukelcimiz-geri-adim-atmadi-ayni-uyarilari-gelecekte-de-yapacagiz-1050372596.html

Hollanda Başbakanı Rutte: Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız

Hollanda Başbakanı Rutte: Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 10 ülkenin büyükelçisinin, tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında yaptıkları açıklama konusunda geri adım atmadıklarını... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T14:47+0300

2021-11-01T14:47+0300

2021-11-01T14:57+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

mark rutte

açıklama

büyükelçi

osman kavala

geri çekme

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, G20 zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi de dahil olmak üzere '10 büyükelçiyi sınır dışı etme tehdidi' hakkında konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aldığı kararın ardından büyükelçiler, Türkiye'yi muhalif Osman Kavala'yı serbest bırakmaya çağırmıştı. Rutte, cumartesi günü Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Hollanda'nın bir dahaki sefere böyle bir çağrıyı yineleyeceklerini söyledi.G20 zirvesinin ardından Roma'da basına yaptığı açıklamada Rutte, "AİHM açıklama yaptığında Hollanda'nın her zaman bu açıklamalara dikkat çekme hakkını saklı tuttuğunu kendisine bir kez daha açıkladım. Başkana, gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğimizi söyledim” dedi.Rutte, Hollanda ve diğer Batılı ülkelerin, söz konusu çağrıyı 'içişlerine karışmak' olarak değil, 'daha ​​evrensel değerleri teyit etmek' olarak gördüklerini belirtti.Hollanda Başbakanı , Erdoğan ile yapılan görüşmede ikili ekonomik ilişkiler, göç ve Afganistan konularının da ele alındığını sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ekim'de Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" demişti.10 büyükelçinin Kavala ile ilgili çağrısının ardından başlayan diplomatik krizde ABD Büyükelçiliği’nin başlattığı Viyana Sözleşmesi’nde yer alan 'ülkelerin içişlerine karışmama' taahhüdü hatırlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/10-buyukelci-bestepedeki-29-ekim-torenine-davet-edilmedi-iddiasi-1050298331.html

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recep tayyip erdoğan, mark rutte, açıklama, büyükelçi, osman kavala, geri çekme