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İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor
İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bulunan göçmen sayısına ilişkin yaptığı açıklamanın gerçeği... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:23+0300
2021-11-01T19:23+0300
politika
içişleri bakanlığı
ekrem imamoğlu
açıklama
yabancı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunduğu belirtildi.İstanbul'daki yabancı uyrukluların sayısı ise 1 milyon 182 bin şeklinde açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/imamoglunun-istanbulda-25-milyona-yakin-gocmen-var-aciklamasina-vali-yerlikayadan-yanit-1050381716.html
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içişleri bakanlığı, ekrem imamoğlu, açıklama, yabancı

İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor

19:23 01.11.2021
© DHAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bulunan göçmen sayısına ilişkin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunduğu belirtildi.
İstanbul'daki yabancı uyrukluların sayısı ise 1 milyon 182 bin şeklinde açıklandı.
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