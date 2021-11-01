https://tr.sputniknews.com/20211101/iklim-zirvesine-evsahipligi-yapan-bojo-kiyamet-saatinde-geceyarisina-bir-dakika-kaldi-1050381835.html
İklim zirvesine evsahipliği yapan Bojo: Kıyamet saatinde geceyarısına bir dakika kaldı
İklim zirvesine evsahipliği yapan Bojo: Kıyamet saatinde geceyarısına bir dakika kaldı
'Yaşanabilir bir gelecek için insanlığın son şansı' diye nitelenen iklim zirvesine evsahipliği yapan Britanya Başbakanı, kıyamet uyarısı yaptı. Geçmişte iklim... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T18:24+0300
2021-11-01T18:24+0300
2021-11-01T19:33+0300
dünya
iklim zirvesi
ingiltere
boris johnson
iskoçya
britanya
birleşmiş milletler (bm)
glasgow
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İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı Liderler Zirvesi'ne (COP26) evsahipliği yapan Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), ''iklim felaketini önlemek için geceyarısına bir dakika' uyarısında bulundu.'Yarın çocuklarımız için çok geç olacak'Geçmişte iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşan açıklamalar yapmış bulunan sağcı popülist lider, bu kez 'yaşanabilir bir geleceği sağlamak için insanlığın son şansı' diye nitelenen zirvedeki açılış konuşmasında şu vurguyu yaptı:"İnsanlık iklim değişikliği konusunda oyalanma süresini dolduralı çok oldu. Kıyamet saatinde geceyarısına bir dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Bunun film değil de gerçek olması, bir trajedi. Bugün iklim değişikliği konusunda ciddi olmazsak yarın çocuklarımız için çok geç olacak." 'Asıl felaketi yaşayacaklar henüz doğmadı''Gençlerin COP26'yı hararetle izleyeceğini, bu yüzden dünya liderlerinin işleri daha da kötüleştirmemesi gerektiğini' belirten Britanya Başbakanı, 'liderlerin yaş ortalamasının 60 olduğuna, ancak en kötü iklim etkileriyle karşı karşıya kalacakların henüz doğmadığına' dikkat çekerek ekledi:"Başarısız olursak bizi affetmezler." .'Net taahhütler ve somut zaman çizelgelerine ihtiyacımız var'Dünya liderlerine 'boş lafı bırakıp kömür, otomotiv, nakit parayla destek ve ağaçlar konusunda somut eyleme geçme' çağrısı yapan Johnson, "Anlamlı olsalar da umutlar, hedefler ve istekler değil, değişim için net taahhütler ve somut zaman çizelgelerine ihtiyacımız var. İklim değişikliği konusunda ayaklarımızın yere basması gerekiyor ve dünyanın bunun ne zaman olacağını bilmesi gerekiyor" dedi. 'Orman kesimlerinin durdurulması lazım'Liderleri 'kömürü aşamalı olarak bırakmaya ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırmaya' çağıran BoJo, 'orman kesimlerinin durdurulması, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmeleri için gelişen ülkelerin desteklenmesinde somut adımlar atılması gerektiğini' söyledi.Sıkı pazarlıkların döneceği zirvenin kararları bağlayıcı olacakBM'nin Paris İklim Anlaşması'nın 6. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ve 12 Kasım'da bitecek olan COP26 zirvesinde küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme kıyasla 1.5 derece artışla sınırlandırılması hedefine yönelik somut adımlarda anlaşmaya varılması amaçlanıyor. Burada alınacak kararlar bağlayıcı olacak.2030'a kadar emisyonların yarıya indirilmesi hedefi gerçekçi mi?Ancak bilim insanları, 2015 Paris İklim Anlaşması'nın 1.5 derece artış hedefine ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi, 2050'de sıfırlanması gerektiğini belirtirken, bu yönde hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Mevcut gidişatla küresel sıcaklıkların yüzyılın sonunda en az 2.7 derece yükselmesi öngörülüyor.
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İklim zirvesine evsahipliği yapan Bojo: Kıyamet saatinde geceyarısına bir dakika kaldı
18:24 01.11.2021 (güncellendi: 19:33 01.11.2021)
'Yaşanabilir bir gelecek için insanlığın son şansı' diye nitelenen iklim zirvesine evsahipliği yapan Britanya Başbakanı, kıyamet uyarısı yaptı. Geçmişte iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşan açıklamalar yapmış sağcı popülist lider, bu kez dünya liderlerine, somut adımlar atmamaları halinde gelecek nesiller tarafından affedilmeyeceklerini söyledi
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı Liderler Zirvesi'ne (COP26) evsahipliği yapan Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), ''iklim felaketini önlemek için geceyarısına bir dakika' uyarısında bulundu.
'Yarın çocuklarımız için çok geç olacak'
Geçmişte iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşan açıklamalar yapmış bulunan sağcı popülist lider, bu kez 'yaşanabilir bir geleceği sağlamak için insanlığın son şansı' diye nitelenen zirvedeki açılış konuşmasında şu vurguyu yaptı:
"İnsanlık iklim değişikliği konusunda oyalanma süresini dolduralı çok oldu. Kıyamet saatinde geceyarısına bir dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Bunun film değil de gerçek olması, bir trajedi. Bugün iklim değişikliği konusunda ciddi olmazsak yarın çocuklarımız için çok geç olacak."
'Asıl felaketi yaşayacaklar henüz doğmadı'
'Gençlerin COP26'yı hararetle izleyeceğini, bu yüzden dünya liderlerinin işleri daha da kötüleştirmemesi gerektiğini' belirten Britanya Başbakanı, 'liderlerin yaş ortalamasının 60 olduğuna, ancak en kötü iklim etkileriyle karşı karşıya kalacakların henüz doğmadığına' dikkat çekerek ekledi:
"Başarısız olursak bizi affetmezler." .
'Net taahhütler ve somut zaman çizelgelerine ihtiyacımız var'
Dünya liderlerine 'boş lafı bırakıp kömür, otomotiv, nakit parayla destek ve ağaçlar konusunda somut eyleme geçme' çağrısı yapan Johnson, "Anlamlı olsalar da umutlar, hedefler ve istekler değil, değişim için net taahhütler ve somut zaman çizelgelerine ihtiyacımız var. İklim değişikliği konusunda ayaklarımızın yere basması gerekiyor ve dünyanın bunun ne zaman olacağını bilmesi gerekiyor" dedi.
'Orman kesimlerinin durdurulması lazım'
Liderleri 'kömürü aşamalı olarak bırakmaya ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırmaya' çağıran BoJo, 'orman kesimlerinin durdurulması, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmeleri için gelişen ülkelerin desteklenmesinde somut adımlar atılması gerektiğini' söyledi.
Sıkı pazarlıkların döneceği zirvenin kararları bağlayıcı olacak
BM'nin Paris İklim Anlaşması'nın 6. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ve 12 Kasım'da bitecek olan COP26 zirvesinde küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme kıyasla 1.5 derece artışla sınırlandırılması hedefine yönelik somut adımlarda anlaşmaya varılması amaçlanıyor. Burada alınacak kararlar bağlayıcı olacak.
2030'a kadar emisyonların yarıya indirilmesi hedefi gerçekçi mi?
Ancak bilim insanları, 2015 Paris İklim Anlaşması'nın 1.5 derece artış hedefine ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi, 2050'de sıfırlanması gerektiğini belirtirken, bu yönde hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Mevcut gidişatla küresel sıcaklıkların yüzyılın sonunda en az 2.7 derece yükselmesi öngörülüyor.