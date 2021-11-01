https://tr.sputniknews.com/20211101/ilter-turan-turkiyeye-hasmane-duygular-besleyen-amerikan-kongresi-var-f-35-karari-degismeyecek-1050376277.html

İlter Turan: Türkiye’ye hasmane duygular besleyen Amerikan Kongresi var, F-35 kararı değişmeyecek

İlter Turan: Türkiye’ye hasmane duygular besleyen Amerikan Kongresi var, F-35 kararı değişmeyecek

Prof. Dr. İlter Turan, “Biliyorsunuz Hindistan da S-400 alıyor. Buna karşılık F-35 de alıyor. Bu Türkiye’ye F-35 kararını değiştirmeyecek çünkü bunun ardında... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T16:12+0300

2021-11-01T16:12+0300

2021-11-01T16:12+0300

seyir hali

radyo

recep tayyip erdoğan

hindistan

joe biden

abd kongresi

f-35

f-16

s-400

g20 liderler zirvesi

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01.11.2021 SEYİR HALİ 01.11.2021 SEYİR HALİ

Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Emeritus Prof. Dr. İlter Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden’ın G20 zirvesindeki görüşmesini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Turan, Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen görüşmeden çıkan sonucu “Yapılan açıklamalara baktığımızda üzerinde kesinlikle anlaşmaya varılan bir husus var: İletişimi götürecek, müzakereleri yapacak bir mekanizmanın kurulması. Bunun dışında henüz taraflardan herhangi birinin bir konuda taahhütte bulunduğuna ilişkin elimizde bilgi bulunmuyor. Genelde bu görüşmelerden sonra Türk tarafı iyimser yorumlarla olayı aktarıyor. Buna karşılık diğer taraf daha serinkanlı bir açıklama yapıyor. Bekleyip görmemiz lazım” diye yorumladı.‘Hindistan hem S-400 hem F-35 alıyor’S-400 alımı konusunda ABD’nin Hindistan’a Türkiye’den farklı olan tutumuna dikkat çeken Prof. Dr. Turan, duruş farkının ABD Kongresi’nin görüşleriyle ilintili olduğunu “Biliyorsunuz Hindistan da S-400 alıyor. Buna karşılık F-35 de alıyor. ABD’nin bu uçakları S-400’lerle birlikte vermenin ortaya çıkardığı tehlikelerin beyan edildiği kadar ciddi olmadığını işaret ediyor. Bu Türkiye’ye F-35 kararını değiştirmeyecek çünkü bunun ardında sadece güvenlik endişeleri değil bir de Türkiye’ye karşı hasmane duygular besleyen bir Amerikan Kongresi var. Bununla birlikte belki Kongre’yi F-16’lar konusunda ikna etmek için bir zemin ortaya çıkmış oldu. Meblağ konusunda bir karışıklık var. Basit bir parayla satın alma söz konusu olmayıp, projeye ortaklık şeklinde anlaşılıyor, uluslararası tahkime de kapalı bir meblağ bu. Türkiye’nin ileri sürdüğü ‘katkıma karşılık bir şey isterim’ pozisyonu haklı bir pozisyondur. Anlaşma olursa onun içerisinde değerlendirilebilecek bir husustur” diye belirtti.‘Türkiye siyaset yapan kurumlarla ilişkileri ihmal etmeme, ihmal edilenleri canlandırma yoluna gitmelidir’Prof. Dr. Turan, dış ilişkilerin şahsi yollarla ilerletmenin sınırları konusunda “Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda dış politikasını şahsi ilişkiler aracılığıyla yürütmek gibi bir yolu tercih etti. Bu ilişkiler ancak karşınızdakiler kurumsallaşmış çerçeveler dışında siyaset yürütebildikleri, kararlar alabildikleri zaman geçerli bir yöntemdir. Amerika böyle bir ülke değil. Bildiğimiz gibi Kongre’de birçok bakımdan dış politika konularına ve güvenlik konularına karışıyor. Silah satışını onaylamak gibi bazı konularda bir yetkiye sahip, kendisine bu yetkiyi vermiş. Türkiye bu şahsi temaslarla dış siyaset yürütmeyi bir kenara bırakarak veya onun yanında diğer siyaset yapan kurumlarla ilişkileri de ihmal etmeme, ihmal edilenleri canlandırma yoluna gitmelidir” diye konuştu.‘Türkiye’nin şu anda haklı tutumları bile anlatılamıyor’Türkiye’nin ABD Kongresi’nde temaslarının ‘zayıf’ olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turan, “Türkiye’nin Amerikan Kongresi’nde temasları zayıftır. Evvelce nispeten güçlü bir Türk dostları grubu vardı. Bu tamamen ortadan kalkmıştır. Washington’da siyaseti belirleyen yaygın bir düşünce kuruluşları camiası vardır. Bu camialarla Türk düşünce kuruluşlarının temasları yeniden canlandırması gerekmektedir. Türkiye’nin şu anda haklı tutumları bile erişilemiyor, anlatılamıyor. Bunu görmemiz lazım. Türkiye’nin bir de kendisinin uluslararası camiada yıpranmasına yol açan birtakım tutumları hakkında birtakım adımlar atılması lazım ki bir zemin oluşsun” diye söyledi‘Amerikan hükümeti, Amerikan yargısına talimat verecek konumda değil’Prof. Dr. Turan, “Osman Kavala, Amerika açısından bir şey ifade etmiyor ki Amerika’ya faydası olduğu çok tartışmalı. Amerika bunu daha çok Türkiye’de hukuk devleti insan hakları uygulaması açısından değerlendiriyor. Amerikan hükümeti, Amerikan yargısına talimat verecek konumda değil. Tabii ki dış politika gerekleri dolayısıyla işbirliği söz konusu olabiliyor. Ben de hukuki duruma yeterince vakıf değilim. Türkiye’den iadesi için gönderilen dosyaları Amerikan yargısı şu ana kadar pek inandırıcı bulmadı. Türkiye bu takas fikrine çok yatkın ama şu ana kadar Birleşik Devletler de takas fikrini benimseyen herhangi bir merci olduğuna da ben şahit olmadım. Her işi bir pazarlık konusu içinde kavramsallaştıran ve genellikle yetişmeleri itibariyle dış politikası camiasından gelmeyen, Türk hükümetine akıl veren bir takım kimselerin kendi düşünce kalıpları içerisine ortaya attıkları bir düşünceymiş gibi geliyor bana” diye konuştu.

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radyo, recep tayyip erdoğan, hindistan, joe biden, abd kongresi, f-35, f-16, s-400, g20 liderler zirvesi, аудио