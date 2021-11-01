İmamoğlu, Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılacak

“Cumhurbaşkanının zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ile ilgili Türkiye’nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle sayın cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk ama bunun yapılması gerekti.”