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İmamoğlu, Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılacak
İmamoğlu, Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’ne katılacağı duyuruldu. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T23:01+0300
2021-11-01T23:01+0300
politika
glasgow
iklim zirvesi
ekrem imamoğlu
murat ongun
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde, BM ve C40’ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul'u temsil edeceğini duyurdu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde, BM ve C40'ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul’u temsil edecek" ifadelerini kullandı.Erdoğan, protokol sorunu nedeniyle iptal etmiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenirken yurda dönmesinin nedeninin 'protokol sorunları' olduğu belirtilmişti.Reuters’ın görüştüğü bir yetkili, protokol ve güvenlik sorunları nedeniyle Erdoğan’ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söylemişti.Üst düzey yetkili şöyle konuşmuştu:
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glasgow, iklim zirvesi, ekrem imamoğlu, murat ongun

İmamoğlu, Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılacak

23:01 01.11.2021
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© İBB
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’ne katılacağı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde, BM ve C40’ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul'u temsil edeceğini duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde, BM ve C40'ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul’u temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, protokol sorunu nedeniyle iptal etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenirken yurda dönmesinin nedeninin 'protokol sorunları' olduğu belirtilmişti.
Reuters’ın görüştüğü bir yetkili, protokol ve güvenlik sorunları nedeniyle Erdoğan’ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söylemişti.
Üst düzey yetkili şöyle konuşmuştu:
“Cumhurbaşkanının zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ile ilgili Türkiye’nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle sayın cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk ama bunun yapılması gerekti.”
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