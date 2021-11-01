https://tr.sputniknews.com/20211101/imamoglunun-istanbulda-25-milyona-yakin-gocmen-var-aciklamasina-vali-yerlikayadan-yanit-1050381716.html

İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2.5 milyona yakın göçmen var' açıklamasına Vali Yerlikaya'dan yanıt

İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2.5 milyona yakın göçmen var' açıklamasına Vali Yerlikaya'dan yanıt

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T18:20+0300

2021-11-01T18:20+0300

2021-11-01T18:20+0300

türkiye

suriyeli

ibb

mülteci

ali yerlikaya

açıklama

vali

ekrem imamoğlu

yabancı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381691_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_f41e3b11214cf75ef69ec4d2846b8c26.jpg

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır" dedi. Vali, "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2.5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" demişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriyeli, ibb, mülteci, ali yerlikaya, açıklama, vali, ekrem imamoğlu, yabancı