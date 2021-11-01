Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/imamoglunun-istanbulda-25-milyona-yakin-gocmen-var-aciklamasina-vali-yerlikayadan-yanit-1050381716.html
İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2.5 milyona yakın göçmen var' açıklamasına Vali Yerlikaya'dan yanıt
İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2.5 milyona yakın göçmen var' açıklamasına Vali Yerlikaya'dan yanıt
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T18:20+0300
2021-11-01T18:20+0300
türkiye
suriyeli
ibb
mülteci
ali yerlikaya
açıklama
vali
ekrem imamoğlu
yabancı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381691_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_f41e3b11214cf75ef69ec4d2846b8c26.jpg
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır" dedi. Vali, "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2.5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" demişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381691_60:0:577:388_1920x0_80_0_0_af6d78fddbae6c63e4401189837fdb6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriyeli, ibb, mülteci, ali yerlikaya, açıklama, vali, ekrem imamoğlu, yabancı

İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2.5 milyona yakın göçmen var' açıklamasına Vali Yerlikaya'dan yanıt

18:20 01.11.2021
© DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır" dedi.
Vali, "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2.5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:32Biden'dan iklim zirvesinde 'dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız' uyarısı
19:26Adalet Bakanı Gül: Ötekileştiren, makbul vatandaş ayrımı yapan devlet, hukuk devleti olamaz
19:23İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor
19:18ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi
19:15Vasiliy Akimkin: Rusya'da delta türünün 10 çeşidi var
19:10Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Delta yüzünden hastaneye yatış sayısı arttı
19:07Kremlin: Sputnik V ve Sputnik Light’ın etkinliği kanıtlandı
19:04Liderlerin 'iklim aciliyetiyle yüzleşmesi' istenen mektuba 1 milyon imza
18:58Parti seçmenine alışveriş tercihi soruldu: İndirim marketleri açık ara birinci çıktı
18:55Gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve bakanlarını açıkladı
18:46Eski genel başkanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu
18:40Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne uyarı yazısı
18:39Berlin Polisi, Holokost Anıtı'na saygısızlık yapan çalışma arkadaşları adına özür diledi
18:24İklim zirvesine evsahipliği yapan Bojo: Kıyamet saatinde geceyarısına bir dakika kaldı
18:22'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek
18:20İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2.5 milyona yakın göçmen var' açıklamasına Vali Yerlikaya'dan yanıt
18:04ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi silahla öldürüldü
18:00Abdulfettah Burhan: Sudan, Rus askeri üssünün kurulmasına ilişkin planlarını değiştirmedi
17:58AK Partili Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz
17:51ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Danny Ray, 9 yaşındaki yaban keçisini okla öldürdü